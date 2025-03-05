Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTGPHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TT26 - 28 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lập và kiểm tra báo cáo tài chính (báo cáo tài chính tháng, quý, năm) đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống kế toán.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu sổ sách giữa các bộ phận và các báo cáo tài chính.

Quản lý công nợ:Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc công nợ phải thu, phải trả.

Xử lý và lập báo cáo thuế (VAT, TNDN, TNCN…) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Tổng hợp, theo dõi doanh số công ty.

Làm hợp đồng mua bán, thanh toán trong nước và nước ngoài.

Theo dõi tiến độ làm hồ sơ thầu.

Kiểm tra và giám sát chi phí, tài sản cố định của công ty.

Cung cấp thông tin tài chính và phân tích báo cáo để hỗ trợ công tác quản lý.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ kế toán và tài chính.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệpĐại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng: Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, SAP, QuickBooks, Excel…), am hiểu về các quy định thuế, kế toán, tài chính hiện hành.

Kỹ năng phân tích tài chính và tổng hợp số liệu tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Chi tiết, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH MTGPHARM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Bảo hiểm: Đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo quy định công ty.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Thời gian làm việc:Thứ 2 – Thứ 6 (8h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTGPHARM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTGPHARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.