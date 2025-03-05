Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng hệ thống kế toán phù hợp vs mô hình kinh doanh của công ty

- Cân đối đầu ra đầu vào, chi phí, thuế lên hệ thống sổ sách.

- Xử lý dữ liệu trên phần mềm bán hàng sang phần mềm kế toán

- Báo cáo thuế hàng quý, hàng năm. Phụ trách giải trình với cơ quan thuế và các cơ quan khác có liên quan.

- Kiểm soát rủi ro kênh bán

- Tham mưu và đề xuất giải pháp tối ưu về tài chính

- Thực hiện báo cáo ngày, tháng, quý, báo cáo nội bộ, BCTC khi được ban Giám Đốc yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ ( 1998 – 1990)

- Kinh nghiệm >3 năm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên: kế toán đã có kinh nghiệm mô hình bán lẻ TMĐT , Online

- Ưu tiên: sử dụng thành thạo phần mềm MISA , Pancake, nhanh

Tại CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000 đ – 20.000.000 đ

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty (liên hoan, đào tạo, du lịch,BHXH...)

- Đóng BHXH và nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước

- Thưởng lương tháng 13

- Cung cấp máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM

