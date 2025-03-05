Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng hệ thống kế toán phù hợp vs mô hình kinh doanh của công ty
- Cân đối đầu ra đầu vào, chi phí, thuế lên hệ thống sổ sách.
- Xử lý dữ liệu trên phần mềm bán hàng sang phần mềm kế toán
- Báo cáo thuế hàng quý, hàng năm. Phụ trách giải trình với cơ quan thuế và các cơ quan khác có liên quan.
- Kiểm soát rủi ro kênh bán
- Tham mưu và đề xuất giải pháp tối ưu về tài chính
- Thực hiện báo cáo ngày, tháng, quý, báo cáo nội bộ, BCTC khi được ban Giám Đốc yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ ( 1998 – 1990)
- Kinh nghiệm >3 năm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên: kế toán đã có kinh nghiệm mô hình bán lẻ TMĐT , Online
- Ưu tiên: sử dụng thành thạo phần mềm MISA , Pancake, nhanh

Tại CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000 đ – 20.000.000 đ
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty (liên hoan, đào tạo, du lịch,BHXH...)
- Đóng BHXH và nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước
- Thưởng lương tháng 13
- Cung cấp máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Times City, Minh Khai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

