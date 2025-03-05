Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Xây dựng hệ thống kế toán phù hợp vs mô hình kinh doanh của công ty
- Cân đối đầu ra đầu vào, chi phí, thuế lên hệ thống sổ sách.
- Xử lý dữ liệu trên phần mềm bán hàng sang phần mềm kế toán
- Báo cáo thuế hàng quý, hàng năm. Phụ trách giải trình với cơ quan thuế và các cơ quan khác có liên quan.
- Kiểm soát rủi ro kênh bán
- Tham mưu và đề xuất giải pháp tối ưu về tài chính
- Thực hiện báo cáo ngày, tháng, quý, báo cáo nội bộ, BCTC khi được ban Giám Đốc yêu cầu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ ( 1998 – 1990)
- Kinh nghiệm >3 năm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên: kế toán đã có kinh nghiệm mô hình bán lẻ TMĐT , Online
- Ưu tiên: sử dụng thành thạo phần mềm MISA , Pancake, nhanh
Tại CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 15.000.000 đ – 20.000.000 đ
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty (liên hoan, đào tạo, du lịch,BHXH...)
- Đóng BHXH và nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước
- Thưởng lương tháng 13
- Cung cấp máy tính làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM
