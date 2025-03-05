Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 39 Lê Văn Lương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Hàng ngày kiểm tra, đối chiếu, hạch toán số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Hàng ngày kiểm tra, đối chiếu, hạch toán các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Cân đối, xử lý số liệu giữa số liệu nội bộ và số liệu thuế.
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế
Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
Trực tiếp kiểm tra đối soát các nghiệp vụ phát sinh và yêu cầu, hướng dẫn các kế toán viên điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai.
In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của trưởng phòng/Công ty Cung cấp số liệu trưởng phòng, BGĐ hoặc các GĐCN chi nhánh khi có yêu cầu.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của trưởng phòng kế toán.
Tham gia phối hợp cùng kế toán trưởng để tiếp đón các đoàn thanh kiểm tra, quyết toán thuế khi có đề xuất, yêu cầu.
Lưu trữ dữ liệu kế toán, sổ sách, chứng từ kế toán theo qui định.
Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.
Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh doanh – số liệu tài chính.
Xây dựng, đề xuất các quy trình, quy chế, quy định của phòng tài chính - kế toán nhằm đảm bảo tối ưu chi phí, thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc cao.
Kiểm tra, đối soát số liệu báo cáo KQKD hàng ngày của toàn hệ thống, hoàn thành và gửi KTT trước 17h30 hàng ngày.
Chịu trách nhiệm về số liệu đã báo cáo với Trưởng phòng TCKT và BGĐ Công ty.
Chủ động đưa ra các đề xuất tăng cường quản lý tài chính, số liệu hiệu quả cho Công ty
Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh doanh – và số liệu tài chính.
Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới của vị trí có liên quan đến kế toán tổng hợp, kế toán viên
Tham gia đầy đủ các cuộc họp, đào tạo của bộ phận Kế toán - Tài chính/ Công ty
Lập các báo cáo công việc theo quy định của Công ty/phòng kế toán/ Công ty
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.
Thực hiện đi công tác khi nhận được đề xuất, điều động, quyết định của phòng TCKT/Công ty.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên môn Kế toán Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan
Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng: Thành thạo vi tính văn phòng, MS Word, Excel, phần mềm kế toán.
Yêu cầu khác: Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc. Trung thực, có trách nhiệm với công việc, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp ăn + Vé gửi xe + Thưởng khác nếu có
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm…
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập…
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân.
Công ty cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3, số 415, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

