Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 139 Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, kiểm soát và tổng hợp số liệu kế toán hàng ngày.
• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.
• Kiểm tra và đối chiếu công nợ, quản lý dòng tiền, tối ưu chi phí.
• Theo dõi doanh thu, chi phí, lợi nhuận để đưa ra các báo cáo phân tích tài chính.
• Kiểm tra, rà soát và đảm bảo tính chính xác của hóa đơn, chứng từ kế toán.
• Hỗ trợ hoàn thiện các quy trình tài chính, kế toán của công ty.
• Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng khi cần thiết.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.
• Thành thạo Excel, phần mềm kế toán.
• Hiểu biết về kế toán thuế, tài chính doanh nghiệp.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
• Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực tốt.
• Ưu tiên ứng viên đã từng làm kế toán trong ngành dược mỹ phẩm hoặc thương mại.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
• Thưởng theo hiệu suất và kết quả làm việc
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến
• Hỗ trợ đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
• Thưởng tháng lương thứ 3, thưởng hiệu quả làm việc…
• Chế độ nghỉ phép năm, du lịch, teambuilding….
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
