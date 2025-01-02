Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 801 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Ký duyệt đề xuất, thanh toán, kiểm soát chi phí tại đại lý
Quản lý công tác kế toán và bộ phận Backoffice tại đại lý
Kiểm tra trình duyệt các đầu mục chi phí (bảng lương, BHXH, mua sắm TSCĐ...) và theo dõi đốc thúc các khoản thưởng nhà máy
Hạch toán các bút toán tổng hợp trên phần mềm
Lên báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng (bao gồm báo cáo ước tính, báo cáo P&L)
Quản lý quy trình thu/chi, báo cáo lãi lỗ
Các công tác quản lý của cấp trên giao
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán
Am hiểu hệ thống kế toán VN
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc
Kinh nghiệm trên 3 năm vị trí KTTH
Am hiểu hệ thống kế toán VN
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc
Kinh nghiệm trên 3 năm vị trí KTTH
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15-18 triệu
Bao cơm trưa
Đóng BHXH và các chế độ theo quy định của nhà nước
Nhiều khoản thưởng tùy thuộc theo doanh thu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Bao cơm trưa
Đóng BHXH và các chế độ theo quy định của nhà nước
Nhiều khoản thưởng tùy thuộc theo doanh thu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI