Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 801 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Ký duyệt đề xuất, thanh toán, kiểm soát chi phí tại đại lý

Quản lý công tác kế toán và bộ phận Backoffice tại đại lý

Kiểm tra trình duyệt các đầu mục chi phí (bảng lương, BHXH, mua sắm TSCĐ...) và theo dõi đốc thúc các khoản thưởng nhà máy

Hạch toán các bút toán tổng hợp trên phần mềm

Lên báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng (bao gồm báo cáo ước tính, báo cáo P&L)

Quản lý quy trình thu/chi, báo cáo lãi lỗ

Các công tác quản lý của cấp trên giao

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

Am hiểu hệ thống kế toán VN

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc

Kinh nghiệm trên 3 năm vị trí KTTH

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15-18 triệu

Bao cơm trưa

Đóng BHXH và các chế độ theo quy định của nhà nước

Nhiều khoản thưởng tùy thuộc theo doanh thu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

