Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Lập và duy trì sổ sách kế toán

Cập nhật và kiểm tra chứng từ kế toán: Xác nhận tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn, phiếu thu, chi, các hợp đồng và các chứng từ tài chính khác.

Ghi nhận và phân bổ giao dịch: Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính của công ty được ghi nhận đúng vào sổ sách kế toán.

2. Kết chuyển, đối chiếu và lập báo cáo tài chính

Kết chuyển và đối chiếu số liệu: Kiểm tra tính chính xác giữa số liệu từ các bộ phận.

Lập báo cáo tài chính: Lập các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuế, v.v.

3. Quản lý công nợ

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả: Kiểm tra và quản lý các khoản phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp.

Đối chiếu công nợ: Đảm bảo các số liệu công nợ giữa công ty và khách hàng hoặc nhà cung cấp luôn chính xác và kịp thời. Đảm bảo thanh toán đúng hạn.

4. Quản lý thuế

Tính toán và kê khai thuế: Xử lý các công việc liên quan đến thuế như thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN),

Lập báo cáo thuế, giải quyết vấn đề thuế.

5. Kiểm soát chi phí và tài sản.

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc Quản trị kinh doanh(Từ cao đẳng trở lên).

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.

Thông thạo nghiệp vụ kế toán như MISA, FAST, SAP, Excel hoặc các phần mềm kế toán khác.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis, phần mềm văn phòng Microsoft Office (Word, Excel,...).

Có khả năng phân tích số liệu, xử lý chứng từ nhanh chóng, chính xác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

Giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty, với cơ quan thuế và đối tác bên ngoài, siêng năng, thật thà.

Tại Tập Đoàn Sen Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-15 triệu.

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, BHXH, BHYT

Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến.

Quà tặng nhân ngày sinh nhật, lễ Tết, hiếu hỉ,...

Company Party, team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Sen Group

