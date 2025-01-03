Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH APEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH APEXPHARM
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH APEXPHARM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18 Đường số 4, KDC Đại Phúc Green Villas, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xuất hóa đơn, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh phù hợp với chuẩn mực kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp, thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Lập báo cáo thuế VAT, thuế TNCN, BCTC năm.
- Quản lý sắp xếp hồ sơ, chứng từ, sổ sách của công ty.
- Liên hệ và làm việc với cơ quan thuế quản lý.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán.
- Có kinh nghiệm hạch toán, kê khai thuế, xuất hóa đơn.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,…), phần mềm kế toán.
- Trung thực, siêng năng, cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic.
- Năng động và sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH APEXPHARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận (10.000.000 – 15.000.000) dựa trên kinh nghiệm làm việc của ứng viên.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
- Được nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ theo quy định.
- Chế độ thưởng, phúc lợi, chính sách tăng lương theo quy định của Công ty.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Cơ hội đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH APEXPHARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH APEXPHARM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 03 đường số 1D, KDC Intresco, ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

