Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH APEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 Đường số 4, KDC Đại Phúc Green Villas, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xuất hóa đơn, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh phù hợp với chuẩn mực kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp, thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Lập báo cáo thuế VAT, thuế TNCN, BCTC năm.

- Quản lý sắp xếp hồ sơ, chứng từ, sổ sách của công ty.

- Liên hệ và làm việc với cơ quan thuế quản lý.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán.

- Có kinh nghiệm hạch toán, kê khai thuế, xuất hóa đơn.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,…), phần mềm kế toán.

- Trung thực, siêng năng, cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic.

- Năng động và sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH APEXPHARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận (10.000.000 – 15.000.000) dựa trên kinh nghiệm làm việc của ứng viên.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Được nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ theo quy định.

- Chế độ thưởng, phúc lợi, chính sách tăng lương theo quy định của Công ty.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Cơ hội đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH APEXPHARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin