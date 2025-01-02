Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Tổ chức và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán, bao gồm kế toán tổng hợp, kế toán công nợ, kế toán kho, và kế toán thuế.

Ghi nhận và kiểm tra chính xác các nghiệp vụ phát sinh, bao gồm doanh thu, chi phí, tiền lương, thuế, và tài sản cố định.

Lập báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, quý, và năm theo quy định.

Cung cấp báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh của Ban Giám đốc.

Tổng hợp và phân tích số liệu tài chính để dự báo dòng tiền, lợi nhuận, và rủi ro.

Theo dõi, kiểm soát dòng tiền vào và ra của công ty.

Lập kế hoạch tài chính để đảm bảo công ty luôn có đủ tiền mặt cho các hoạt động kinh doanh.

Đề xuất phương án tối ưu hóa sử dụng vốn và quản lý công nợ.

Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNCN, TNDN) đúng thời hạn.

Đảm bảo các thủ tục liên quan đến thuế và pháp lý kế toán tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán khi cần thiết.

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm tra và đối chiếu dữ liệu công nợ với các bộ phận liên quan.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán để quản lý và lưu trữ dữ liệu.

Kiểm tra và bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các chứng từ và hồ sơ kế toán.

Tham gia xây dựng ngân sách hàng năm và kiểm soát chi phí vận hành.

Đề xuất các giải pháp tài chính để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Đào tạo và hướng dẫn nhân sự liên quan về quy trình kế toán, tài chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

Biết làm báo cáo kế toán quản trị

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, phân phối, hoặc sản xuất.

Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, FAST, hoặc tương đương) và tin học văn phòng (Excel, Word).

Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính.

Kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.

Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tỉ mỉ, cẩn thận và trách nhiệm trong công việc.

Cam kết tuân thủ đúng quy định về tài chính và kế toán.

Sẵn sàng học hỏi và cải thiện quy trình làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 - 15 triệu.

Thưởng theo hiệu quả công việc và lợi nhuận công ty.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, thưởng tháng 13.

Cơ hội tham gia đào tạo chuyên sâu và thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC

