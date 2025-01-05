Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 33 đường 24A, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán.
- Kê khai thuế định kỳ theo quý, 6 tháng, năm.
- Tập hợp, lưu trữ chứng từ, kiểm tra hóa đơn, chứng từ xuất - nhập kho.
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
- Tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất.
- Hỗ trợ kế toán trưởng, kết hợp với phòng HC-NS hoàn thiện bảng lương.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành Kế toán.
- Kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên.
- Kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
- Kỹ năng cẩn thận, trung thực, trách nhiệm và tập trung cao.
-Nhanh nhẹn, năng động, nhạy bén trong xử lý thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10.000.000-15.000.000 + KPI thưởng thêm + thu nhập khác.
- Lương 10.000.000-15.000.000 + KPI thưởng thêm + thu nhập khác.
-Nghỉ phép năm: 1 ngày/tháng.
-Nghỉ phép năm: 1 ngày/tháng.
-Bảo hiểm xã hội: Theo quy định của Nhà nước và Công ty (khi bạn trở thành nhân viên chính thức của Công ty)
-Thưởng ngày Lễ, tết, sinh nhật, 30/4,8/3,20/10, hiếu, hỉ...
-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Được làm sản phẩm tốt nhất và có tiếng trên thị trường & giới nghành chuyên thể thao Việt Nam.
-Facolos khuyến khích sự sáng tạo và đề cao ý kiến đóng góp
Đây là một cơ hội tốt để bạn định hình và phát triển sự nghiệp của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 18 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

