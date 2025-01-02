Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Số 28, đường số 40, khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Nhập hóa đơn hàng hóa, kiểm soát hóa đơn nguyên vật liệu về công ty. Kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của các hóa đơn, chứng từ.
Cập nhật thông tin chứng từ vào sổ sách kế toán
Nhập đơn hàng, ghi nhận thông tin từ đơn hàng vào sổ kế toán. Kiểm tra đơn hàng về tính hợp lệ
Lập danh sách các công nợ của công ty, đối chiếu mức công nợ của các NCC
Thực hiện đối soát, thanh toán cho NCC của công ty
Đối chiếu các công nợ thu về của minibar với hóa đơn và sổ sách của kế toán
Thu tiền mặt tại từ các site bếp chuyển về
Kiểm tra tạm ứng và quyết toán tạm ứng hàng tháng của nhân viên công ty
Tổng hợp chi phí, số liệu hóa đơn hàng tháng báo cáo cho KKT
Lập báo cáo chi phí hàng tháng cho minibar
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Tin học văn phòng thành thạo.
Có trách nhiệm cao trong công việc, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ
Khả năng giao tiếp tốt, luôn hòa đồng, vui vẻ, cởi mở, đặc biệt là đối với khách hàng.
Chịu được áp lực trong khi thực hiện công việc.
Tại CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Team buiding hàng năm
Chế độ, phúc lợi tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
