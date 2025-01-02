Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 28, đường số 40, khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kế toán tổng hợp

Nhập hóa đơn hàng hóa, kiểm soát hóa đơn nguyên vật liệu về công ty. Kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của các hóa đơn, chứng từ.

Cập nhật thông tin chứng từ vào sổ sách kế toán

Nhập đơn hàng, ghi nhận thông tin từ đơn hàng vào sổ kế toán. Kiểm tra đơn hàng về tính hợp lệ

Lập danh sách các công nợ của công ty, đối chiếu mức công nợ của các NCC

Thực hiện đối soát, thanh toán cho NCC của công ty

Đối chiếu các công nợ thu về của minibar với hóa đơn và sổ sách của kế toán

Thu tiền mặt tại từ các site bếp chuyển về

Kiểm tra tạm ứng và quyết toán tạm ứng hàng tháng của nhân viên công ty

Tổng hợp chi phí, số liệu hóa đơn hàng tháng báo cáo cho KKT

Lập báo cáo chi phí hàng tháng cho minibar

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành kế toán – tài chính hoặc tương đương

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Tin học văn phòng thành thạo.

Có trách nhiệm cao trong công việc, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ

Khả năng giao tiếp tốt, luôn hòa đồng, vui vẻ, cởi mở, đặc biệt là đối với khách hàng.

Chịu được áp lực trong khi thực hiện công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ theo luật định

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Team buiding hàng năm

Chế độ, phúc lợi tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM

