Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Công việc liên quan đến kho vật tư

- Nhập kho: Đề xuất mua hàng, lên phiếu nhập kho, xác nhận về kho

- Xuất kho: Tạo phiếu, kẹp sổ đen.

- Nhập xuất tồn kho

- Kiểm tra Km Thay dầu, bơm mỡ: 1 tuần check km 1 lần

- Nhập biên bản bàn giao xe lên phần mềm

2. Công nợ xe

- Xe tour: check lịch tour, check định vị, vé VETC, lên công nợ, theo dõi công nợ.

- Xe cho thuê khô: Lên công nợ, theo dõi công nợ

3. Tạm ứng và hoàn ứng

- Làm tạm ứng theo các hạng mục được yêu cầu

- Thu thập chứng từ để làm hoàn ứng, đính kèm sổ đen ( liên hệ các lái xe chụp sổ đen)

- Nhập phiếu chi phí lên phần mềm

4. Làm bảng lương cho lái xe theo mẫu công ty (Có hướng dẫn cụ thể)

5. Công việc khác: Làm đề nghị thanh toán các chí phí bãi xe, chi phí văn phòng, và các chi phí

5. Công việc khác

phát sinh khác nếu có....

Chi tiết cụ thể công việc sẽ trao đổi trong buổi PV

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công nợ, tour... tại các công ty vận tải, du lịch,...

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, thật thà, chịu được áp lực công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng...

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;

- Được thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Được tổ chức sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu/hỉ...

- Được hưởng chế độ nghỉ mát, tổng kết cuối năm...

- Được xem xét nâng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI

