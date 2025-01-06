Tuyển Kế toán tổng hợp Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kế toán tổng hợp Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô E2a

- 7, Đường D1, Khu công nghệ cao, Phường LongThạnh Mỹ,TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ.
Quản lý học bổng, tín dụng sinh viên.
Kiểm soát, duyệt các đề nghị thanh toán.
Theo dõi, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, chi phí phân bổ.
Thực hiện tổng hợp số liệu và cân đối số liệu kế toán.
Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế.
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/kế toán/kiểm toán.
Kinh nghiệm kế toán tối thiểu 2 năm.
Năng lực chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo
Am hiểu luật kinh tế, thuế, chuẩn mực kế toán
Kỹ năng tin học văn phòng: thành thạo excel
Giao tiếp tiếng Anh khá.

Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức,Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

