Tuyển Kế toán tổng hợp Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô E2a - 7, Đường D1, Khu công nghệ cao, Phường LongThạnh Mỹ,TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Kế toán tổng hợp

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ.

Quản lý học bổng, tín dụng sinh viên.

Kiểm soát, duyệt các đề nghị thanh toán.

Theo dõi, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, chi phí phân bổ.

Thực hiện tổng hợp số liệu và cân đối số liệu kế toán.

Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế.

Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/kế toán/kiểm toán.

Kinh nghiệm kế toán tối thiểu 2 năm.

Năng lực chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo

Am hiểu luật kinh tế, thuế, chuẩn mực kế toán

Kỹ năng tin học văn phòng: thành thạo excel

Giao tiếp tiếng Anh khá.

Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển

