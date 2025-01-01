Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỨC KHỎE VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỨC KHỎE VÀNG
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Thị Quơ, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm
- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê...
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm mảng kế toán tổng hợp
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Tiếng Anh khá, có thể hỗ trợ dịch thuật văn bản;
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỨC KHỎE VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 8.000.000-12.000.000 VNĐ/tháng tuỳ năng lực và mức độ cam kết trong công việc
- Thử việc 1 tháng
- Có thể làm việc tại nhà vài ngày trong tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỨC KHỎE VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
