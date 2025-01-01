Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỨC KHỎE VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Thị Quơ, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm

- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê...

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.



- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm mảng kế toán tổng hợp

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Tiếng Anh khá, có thể hỗ trợ dịch thuật văn bản;

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỨC KHỎE VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000-12.000.000 VNĐ/tháng tuỳ năng lực và mức độ cam kết trong công việc

- Thử việc 1 tháng

- Có thể làm việc tại nhà vài ngày trong tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỨC KHỎE VÀNG

