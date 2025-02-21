Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 41 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Kế toán tổng hợp

- Bộ phận đã gồm: 1 Kế Toán Tổng Hợp, 1 Kế Toán Nội Bộ, 1 Kế Toán Sàn

- Phụ trách các phần việc kế toán nội bộ

- Xuất hoá đơn.

- Cân đối đầu ra đầu vào, phụ trách giao dịch với ngân hàng.

- Theo dõi hợp đồng, công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

- Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo định kỳ hàng tháng.

- Theo dõi BHYT, BHXH.

- Hạch toán doanh thu trên các phần mềm online.

- Tính lương cho cán bộ, và các khoản trích theo lương.

- Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo quản trị khi có yêu cầu

- Một số công việc phát sinh khác trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Cao Đẳng - Đại học chuyên ngành kế toán.

- Yêu cầu kinh nghiệm: ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương.

- Tin học văn phòng tốt

- Thành thạo phần mềm misa

- Có kinh nghiệm làm về sàn Thương mại điện tử là 1 lợi thế

- Nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt.

- Chăm chỉ, trung thực.

- Ưu tiên những bạn có ý định gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000đ, thử việc nhận 85%

- Thưởng quý, lễ tết, tháng lương 13, thưởng cho nhân viên xuất sắc., tăng lương định kỳ,...

- Đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép, và các phúc lợi khác sẽ được trao đổi khi tiếp nhận công việc.

- Nghỉ mát hàng năm, team building, liên hoan,...

- BHXH, chế độ khác theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH PHÁT

