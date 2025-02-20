Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VIỆT F.A.R.M làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Dung, Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Xử lý vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh và kiểm soát số liệu do trên phần mềm Misa

Phụ trách xử lý các giao dịch ngân hàng, hồ sơ giải ngân.

Tập hợp các số liệu từ các kế toán viên và các bộ phận khác để thực hiện báo cáo tổng thể định kỳ.

Lập báo cáo thuế GTGT theo quý

Báo cáo hao hụt thực nhận khách

Tổng hợp lương làm bảng lương chuyển khoản và giao dịch ngân hàng

Nhập mua hàng Bắc Ninh, đối chiếu nhà cung cấp Bắc Ninh

Theo dõi, tính và lập các bút toán phân bổ khấu hao công cụ dụng cụ

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

Yêu Cầu Công Việc

Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Kế toán hoặc bằng cấp tương đương.

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, power point, …)

Báo cáo tài chính, thuế,….

Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT F.A.R.M Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BH theo quy định của nhà nước

Ngoài lương ra sẽ có thêm phụ cấp tiền ăn: 30k/ ngày

Tham gia teambuilding hàng năm Thưởng các dịp Lễ Tết, các ngày trọng đại công ty

Tham gia Bảo hiểm sức khỏe cá nhân khi có thâm niên trong công ty

Được tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

