Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VIỆT F.A.R.M làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH VIỆT F.A.R.M
- Bắc Ninh: Thôn Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Dung, Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Xử lý vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh và kiểm soát số liệu do trên phần mềm Misa
Phụ trách xử lý các giao dịch ngân hàng, hồ sơ giải ngân.
Tập hợp các số liệu từ các kế toán viên và các bộ phận khác để thực hiện báo cáo tổng thể định kỳ.
Lập báo cáo thuế GTGT theo quý
Báo cáo hao hụt thực nhận khách
Tổng hợp lương làm bảng lương chuyển khoản và giao dịch ngân hàng
Nhập mua hàng Bắc Ninh, đối chiếu nhà cung cấp Bắc Ninh
Theo dõi, tính và lập các bút toán phân bổ khấu hao công cụ dụng cụ
Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, power point, …)
Báo cáo tài chính, thuế,….
Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH VIỆT F.A.R.M Thì Được Hưởng Những Gì
Ngoài lương ra sẽ có thêm phụ cấp tiền ăn: 30k/ ngày
Tham gia teambuilding hàng năm Thưởng các dịp Lễ Tết, các ngày trọng đại công ty
Tham gia Bảo hiểm sức khỏe cá nhân khi có thâm niên trong công ty
Được tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT F.A.R.M
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
