Tuyển Kế toán tổng hợp Asia Food And Beverage Company Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Asia Food And Beverage Company Limited
- Đồng Nai: KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 500 USD
Địa điểm làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Hạch toán kế toán tổng hợp:
• Theo dõi thu chi và thanh toán nội bộ, xử lý hồ sơ
• Lập, kiểm tra, trình kí hồ sơ chi phí.
• Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập xuất tồn nguyên liệu, thành phẩm.
• Hạch toán chi phí sản xuất (nguyên liệu, nhân công, khấu hao, chi phí sản xuất chung) vào phần mềm kế toán đúng quy định.
• Đảm bảo việc hạch toán chi tiết từng loại tài khoản, đặc biệt các tài khoản liên quan đến nguyên vật liệu, thành phẩm, bán hàng.
2. Lập báo cáo:
• Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm bao gồm các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán.
• Tổng hợp số liệu từ các bộ phận sản xuất, kho, bán hàng để lập báo cáo chính xác và đầy đủ
• Chuẩn bị các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc phân tích tài chính của công ty.
• Phân tích và giải trình các chỉ số tài chính, giúp ban giám đốc đưa ra quyết định chính xác về hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với Mức Lương Từ 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Asia Food And Beverage Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia Food And Beverage Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
