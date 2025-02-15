Tuyển Kế toán tổng hợp Asia Food And Beverage Company Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 500 USD

Địa điểm làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Hạch toán kế toán tổng hợp:

• Theo dõi thu chi và thanh toán nội bộ, xử lý hồ sơ

• Lập, kiểm tra, trình kí hồ sơ chi phí.

• Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập xuất tồn nguyên liệu, thành phẩm.

• Hạch toán chi phí sản xuất (nguyên liệu, nhân công, khấu hao, chi phí sản xuất chung) vào phần mềm kế toán đúng quy định.

• Đảm bảo việc hạch toán chi tiết từng loại tài khoản, đặc biệt các tài khoản liên quan đến nguyên vật liệu, thành phẩm, bán hàng.

2. Lập báo cáo:

• Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm bao gồm các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán.

• Tổng hợp số liệu từ các bộ phận sản xuất, kho, bán hàng để lập báo cáo chính xác và đầy đủ

• Chuẩn bị các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc phân tích tài chính của công ty.

• Phân tích và giải trình các chỉ số tài chính, giúp ban giám đốc đưa ra quyết định chính xác về hoạt động sản xuất kinh doanh.