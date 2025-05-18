Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP QIANGUANJIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP QIANGUANJIA
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP QIANGUANJIA

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP QIANGUANJIA

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung Cư IA20 Ciputra Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

德丰咨询 (De Feng Consulting) là một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp. Được thành lập hơn 20 năm, công ty đã cung cấp các dịch vụ chuyên cho hơn 30,000 khách hàng về đăng ký, quản lý tài chính, thuế và kiểm toán hàng năm. Có trụ sở chính tại Trung Quốc và có mặt trên 5 tỉnh thành là Thâm Quyến, Hồng Kông, Nam Ninh, Quảng Tây và Quảng Đông. De Feng Consulting cam kết giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế thông qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tài chính, lập kế hoạch thuế, và giải pháp tổng thể cho các hoạt động kinh doanh xuyên quốc gia, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và tuân thủ luật pháp tại nước ngoài. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QIANQUANJIA VIỆT NAM là chi nhánh đầu tiên của De Feng Consulting tại Việt Nam.
1. Quản lý và giám sát công việc kinh doanh: Chịu trách nhiệm toàn diện về công việc kế toán dịch vụ, lập kế hoạch và mục tiêu công việc. Giám sát công việc hàng ngày như kế toán, khai báo thuế, đảm bảo hoàn thành đúng hạn và chính xác. Kiểm tra sổ sách và báo cáo tài chính của khách hàng quan trọng.
2. Duy trì quan hệ khách hàng: Liên lạc định kỳ với các khách hàng quan trọng. Xử lý các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về dữ liệu tài chính và dịch vụ.
3. Quản lý đội ngũ và đào tạo: Quản lý đội ngũ kế toán, phân công công việc hợp lý, đánh giá hiệu suất đội ngũ định kỳ, thực hiện kiểm tra công việc mỗi tháng. Tổ chức các buổi đào tạo nội bộ, ít nhất mỗi tuần một lần về kiến thức chuyên môn hoặc họp trao đổi công việc nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cả đội ngũ.
4. Kiểm soát chất lượng: Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng và kiểm tra chặt chẽ các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính để đảm bảo độ chính xác. Kiểm tra định kỳ tình hình quản lý hồ sơ kế toán, đảm bảo tài liệu đầy đủ, đúng quy định và dễ dàng tra cứu.
5. Tư vấn thuế và tuân thủ pháp lý: Nghiên cứu chính sách thuế của Việt Nam và đưa ra các lời khuyên về kế hoạch thuế hợp lý cho khách hàng. Đảm bảo việc khai báo thuế của công ty và khách hàng luôn tuân thủ đúng quy định, cập nhật kịp thời các thay đổi về chính sách và điều chỉnh quy trình công việc để tránh rủi ro thuế.
6. Hỗ trợ phát triển kinh doanh: Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc mở rộng thị trường, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn, tham gia vào giai đoạn tư vấn ban đầu với khách hàng quan trọng. Phân tích nhu cầu thị trường và tình hình cạnh tranh, đưa ra các đề xuất về hướng phát triển kinh doanh và cải tiến quy trình, thúc đẩy sự phát triển đa dạng của công ty.
7. Liên hệ với các tổ chức bên ngoài: Duy trì mối quan hệ tốt với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan chức năng tại Việt Nam, kịp thời nắm bắt sự thay đổi trong chính sách và quy định. Phối hợp với ngân hàng, công ty kiểm toán và các tổ chức bên ngoài khác, cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành.
Độ tuổi từ 28 đến dưới 38.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế.
Khả năng giao tiếp, phân tích, tư duy logic và đưa ra quyết định tài chính chiến lược.
Có tiếng Trung là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP QIANGUANJIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập 18 - 22 triệu VNĐ tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các khóa học đào tạo kế toán Thuế do công ty tổ chức, trực tiếp đào tạo bởi giám đốc người Trung Quốc có thâm niên trong ngành và được cử tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.
Được thưởng doanh số theo thâm niên làm việc tương ứng cấp quản lý.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ lễ, tết, tham quan, sinh nhật; chế độ nghỉ mát; Team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP QIANGUANJIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP QIANGUANJIA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP QIANGUANJIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Ô số 10, tầng 2, tòa B, dự án Cụm công trình nhà ở IA20, KĐT Nam Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

