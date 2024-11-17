Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây Dựng và Cơ Giới Số 8 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 200 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm/tháng/tuần.

Quản lý sử dụng kế hoạch tài chính, cân đối thu-chi để đảm bảo nguồn tài chính phục vụ kịp thời cho hoạt động của công ty.

Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp.

Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty.

Tổ chức lập báo cáo tài chính năm, thực hiện quyết toán thuế TNDN cuối năm tài chính.

Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến chế độ kế toán và chính sách thuế,quy định, quy chế quản trị Công ty cho các phòng ban / bộ phận và Ban Giám đốc.

Nam/nữ độ tuổi 27-40. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Tài chính kế toán hoặc Kinh tế

Có trên 05 năm kinh nghiệm vị trí Kế Toán Trưởng tại các doanh nghiệp.

Nắm vững và am hiểu quy định về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vị hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

Có khả năng lãnh đạo và bao quát tốt công việc của đội nhóm.

Có khả năng giao tiếp với các cơ quan ban ngành liên quan.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến.

Lương: 20 triệu +

Phúc lợi: Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước: bảo hiểm, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm...

Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa.

