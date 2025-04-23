Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 21 - 50 Triệu

Đảm bảo hoạt động kế toán diễn ra suôn sẻ, đóng góp vào chiến lược tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

Chịu trách nhiệm phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong phòng ban, tuân thủ các quy trình kế toán.

Chịu trách nhiệm trình bày báo cáo tài chính định kỳ như: Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán.

Thực hiện phân tích tài chính để cung cấp bức tranh tổng quan về tình hình tài chính doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Lập biểu mẫu tài liệu, giấy tờ liên quan đến tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch công việc, đồng thời triển khai thực thi các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.

Tổ chức, quản lý các hoạt động kiểm kê tài sản, dòng tiền liên quan đến các hoạt động kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp theo định kỳ.

Tính toán giá thành sản phẩm và hạch toán thuế.

Đối chiếu công nợ với khách hàng, ngân hàng, chủ đầu tư.

Tiến hành kiểm soát quy trình lập sổ sách, tài liệu, quy trình kiểm kê tài sản trong công ty.

Xây dựng bảng cân đối kế toán, tiến hành rà soát các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

Theo dõi, giám sát các hoạt động lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán như hóa đơn, chứng từ,... theo đúng quy định.