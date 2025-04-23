Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 21 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN

Mức lương
21 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Nhà Xưởng A1 Và B1, Lô A6

- 2, A7, A8, A17

- 1, A18, A19

- 2, Đườn, Xã An Thạnh, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 21 - 50 Triệu

Đảm bảo hoạt động kế toán diễn ra suôn sẻ, đóng góp vào chiến lược tài chính tổng thể của doanh nghiệp.
Chịu trách nhiệm phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong phòng ban, tuân thủ các quy trình kế toán.
Chịu trách nhiệm trình bày báo cáo tài chính định kỳ như: Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán.
Thực hiện phân tích tài chính để cung cấp bức tranh tổng quan về tình hình tài chính doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Lập biểu mẫu tài liệu, giấy tờ liên quan đến tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Xây dựng kế hoạch công việc, đồng thời triển khai thực thi các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
Tổ chức, quản lý các hoạt động kiểm kê tài sản, dòng tiền liên quan đến các hoạt động kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp theo định kỳ.
Tính toán giá thành sản phẩm và hạch toán thuế.
Đối chiếu công nợ với khách hàng, ngân hàng, chủ đầu tư.
Tiến hành kiểm soát quy trình lập sổ sách, tài liệu, quy trình kiểm kê tài sản trong công ty.
Xây dựng bảng cân đối kế toán, tiến hành rà soát các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.
Theo dõi, giám sát các hoạt động lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán như hóa đơn, chứng từ,... theo đúng quy định.

Với Mức Lương 21 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam (từ 35t-45t)
Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên
Biết sử dụng phần mềm Kingdee
Kinh nghiệm trên 8 năm
Tiếng trung 4 kỹ năng

Tại CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH
Cơm trưa tại Công ty
Thời gian nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút
12 ngày phép năm/năm
Công ty hỗ trợ chi trả tiền thuê nhà cho ứng viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN

CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà Xưởng A1 Và B1, Lô A6-2, A7, A8, A17-1, A18, A19-2, Đườn, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

