Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA Á CHÂU làm việc tại Long An thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA Á CHÂU

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA Á CHÂU

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: số 10 Ấp 2, Nhựt Chánh, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo thực hiện mọi công tác kế toán, sổ sách kế toán, tài chính do Ban lãnh đạo giao theo quy định tại Điều lệ Công ty.
Đảm bảo việc chấp hành chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp.
Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời chế độ tài chính kế toán do nhà nước ban hành đến các cấp điều hành trong hệ thống kế toán thống kê.
Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, điều hành công tác kế toán của Công ty.
Lập và quản lý việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chức năng hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán.
Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch sử dụng vốn.
Lập kế hoạch dòng tiền hàng tuần, tháng, năm.
Thực hiện các giao dịch với ngân hàng về vay vốn tín dụng, lập phương án kinh doanh trình ngân hàng khi có yêu cầu.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, giáo dục, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên.
Thường xuyên kiểm tra công tác hành chính kế toán để hoàn thiện kịp thời theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp (hình thức, phương pháp kiểm soát, các quy định của nhà nước hiện hành,...).
Tổ chức tuân theo quy trình nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp.
Xây dựng các quy trình trực thuộc quản lý phòng tài chính kế toán.
Tổng hợp, phân tích số liệu, tài chính về hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp liên tục, hàng tháng, đồng thời giúp Ban lãnh đạo xây dựng phương án kinh doanh tối ưu nhất trong từng thời điểm, xây dựng các quy định về quản lý ngân sách trong doanh nghiệp. Chuẩn bị kịp thời các báo cáo quản trị hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho Ban Giám đốc để hỗ trợ ra quyết định quản lý hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến Phòng Tài chính Kế toán dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo .

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...).

Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực của ứng viên: Từ 25 tr – 30 tr ( Nếu có chuyên môn và kinh nghiệm về Tài chính sẽ thỏa thuận mức lương tương xứng)
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH Y tế theo Luật lao động hiện hành
Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sạch sẽ
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
Có cơ hội trở thành cổ đông Công ty
Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13, sinh nhật hằng năm theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA Á CHÂU

CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA Á CHÂU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, Ấp 2, X. Nhựt Chánh, H. Bến Lức,Long An

