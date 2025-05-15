Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH JU YOUNG làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 36 Hoàng Anh, Phường Tân Khánh, Tân An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập báo cáo nguyên vật liệu, kế toán, thuế, báo cáo tài chính. Chịu trách nhiệm về chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính-thuế theo quy định của Nhà nước.

- Kiểm soát số liệu, chứng từ, cân đối sổ sách kế toán.

- Kiểm soát chi phí phát sinh tại công ty, hợp đồng mua bán….

- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc tất cả công việc của phòng kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.

- Theo dõi quyết toán chi phí từng công trình.

- Sắp sếp, lưu trữ sổ sách chứng từ một cách khoa học, dễ tìm. Đặc biệt là các chứng từ phát sinh, các biên bản nghiệm thu theo giai đoạn, nghiệm thu toàn bộ, thanh lý hợp đồng.

- Đối chiếu giữa dự toán và thực tế phát sinh. Đối chiếu giữa chứng từ đầu vào và chi phí thực tế để lên kế hoạch cân đối đầu vào.

- Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà

nước khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.

- Tự tin,bảo mật, cẩn thận, trung thực, ngăn nắp, nhiệt tình trong công việc.

- Có sức khỏe tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực công việc cao.

- Có mong muốn được làm việc, gắn bó lâu dài.

- Đã từng sử dụng phần mềm kế toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa.

Tại CÔNG TY TNHH JU YOUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH- BHYT-BHTN, Chế độ thưởng lương tháng 13, lễ tết liên hoan du lịch.

- Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ.

- Du lịch hằng năm, liên hoan theo dịp của công ty.

- Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JU YOUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin