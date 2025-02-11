Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Tổ chức bộ máy kế toán tài chính

Phối hợp xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu... liên quan đến hoạt động kế toán – tài chính của doanh nghiệp.

Phối hợp với Ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả - phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận.

Điều phối công tác kế toán

Hướng dẫn, kiểm tra việc lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng – quý – năm của kế toán viên.

Xử lý các báo cáo do kế toán tổng hợp - kế toán viên lập với nội dung về các vấn đề nghiệp vụ, quản lý thu – chi của doanh nghiệp.

Kiểm tra, ký các báo cáo khác của kế toán viên và chứng từ, sổ sách kế toán liên quan.

Trực tiếp báo cáo lên ban lãnh đạo doanh nghiệp việc thực hiện các công tác kế toán trong tháng, quý, năm; báo cáo tài chính định kỳ.

Quản lý các công tác tài chính

Triển khai thực hiện việc nghiên cứ, phân tích để đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo định kỳ.

Bao quát hoạt động của bộ phận để đảm bảo công tác kiểm toán định kỳ

Theo dõi các khoản chi phí của doanh nghiệp, đưa ra các đề xuất tăng – giảm chi phí hiệu quả.

Đảm bảo bảo mật tuyệt đối các thông tin tài chính quan trọng của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán tại các trường khối Kinh tế hoặc các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 4 năm trong vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí quản lý tương đương;

Có kiến thức chuyên sâu về các chính sách của Pháp luật về Thuế, tài chính

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, MS Word, MS Excel ....

Nghiệp vụ: nắm được cách hạch toán tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Nắm vững các quy định về thuế, tài chính, và các chính sách chế độ khác hiện hành.

Kỹ năng quản lý, điều hành công việc tốt.

Kỹ năng văn phòng: Sử dụng Excel thành thạo, đặc biệt là sử dụng các tiện ích và hàm của excel.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: điềm đạm, kiên quyết và biết cách thuyết phục đối phương.

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 35.000.000 – 40.000.000 triệu (Thoả thuận theo năng lực).

Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương.

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực, lương tháng 13, thưởng ngày lễ 2/9, 30/4, 1/5,..theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Môi trường làm việc hiện đại, cởi mở, năng động, có cơ hội phát triển cao.

Thường xuyên tham gia các hoạt động du lịch, vui chơi với mục tiêu thắt chặt tinh thần đồng đội.

Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

