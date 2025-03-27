Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Suri Store Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Suri Store Việt Nam
- Hà Nội: 18 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 23 - 25 Triệu
Giải quyết các vướng mắc của các phòng ban khác, khách hàng liên quan đến kế toán;
Xây dựng, cải tiến quy trình phòng Kế toán, đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc;
Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng Tài chính – Kế toán, giám sát công việc của nhân viên.
Thường xuyên cập nhập thông tư, nghị định, công văn về vấn đề tài chính kế toán;
Nghiên cứu, áp dụng chính sách mới nhằm đảm bảo chính xác, hợp pháp cho Công ty
Kiếm soát mọi khoản thu, chi đã được ký duyệt;
Kiểm soát thu – chi hàng ngày, thường xuyên;
Kiểm soát tờ khai thuế GTGT, TNCN… trước khi nộp;
Kiểm soát, soát xét chứng từ của nhân viên trong phòng;
Quản lý, giám sát, kiểm tra và đôn đốc công việc của kế toán viên
Báo cáo tài chính tháng/ quý/ năm;
Kiểm toán, quyết toán thuế hằng năm;
Lập báo cáo quản trị, phân tích tài chính phục vụ công tác quản lý của Ban Giám đốc;
Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp hoặc Ban Giám đốc giao phó.
Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Suri Store Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Suri Store Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
