Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Suri Store Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Giải quyết các vướng mắc của các phòng ban khác, khách hàng liên quan đến kế toán;

Xây dựng, cải tiến quy trình phòng Kế toán, đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc;

Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng Tài chính – Kế toán, giám sát công việc của nhân viên.

Thường xuyên cập nhập thông tư, nghị định, công văn về vấn đề tài chính kế toán;

Nghiên cứu, áp dụng chính sách mới nhằm đảm bảo chính xác, hợp pháp cho Công ty

Kiếm soát mọi khoản thu, chi đã được ký duyệt;

Kiểm soát thu – chi hàng ngày, thường xuyên;

Kiểm soát tờ khai thuế GTGT, TNCN… trước khi nộp;

Kiểm soát, soát xét chứng từ của nhân viên trong phòng;

Quản lý, giám sát, kiểm tra và đôn đốc công việc của kế toán viên

Báo cáo tài chính tháng/ quý/ năm;

Kiểm toán, quyết toán thuế hằng năm;

Lập báo cáo quản trị, phân tích tài chính phục vụ công tác quản lý của Ban Giám đốc;

Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp hoặc Ban Giám đốc giao phó.