Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm tổng thể các hoạt động của Phòng Kế toán;

- Thường xuyên kiểm tra và giám sát toàn bộ công việc của phòng để giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn;

- Điều phối dòng tiền để thực hiện các thủ tục thanh toán công nợ, lương, giải ngân….

- Kiểm duyệt tất cả các loại báo cáo: Thuế, tài chính, quản trị…

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu và số liệu kế toán cách hợp lý;

- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời đúng tiến độ, kết quả kiểm kê hàng tháng, kỳ. Đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng (nếu có);

- Báo cáo số liệu định kỳ cho ban giám đốc.

- Các công việc khác được Ban Giám đốc giao;