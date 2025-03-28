Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek
- Hà Nội: Tầng 3A, Tòa D, CC Vinaconex 1, Ngõ 289, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm tổng thể các hoạt động của Phòng Kế toán;
- Thường xuyên kiểm tra và giám sát toàn bộ công việc của phòng để giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn;
- Điều phối dòng tiền để thực hiện các thủ tục thanh toán công nợ, lương, giải ngân….
- Kiểm duyệt tất cả các loại báo cáo: Thuế, tài chính, quản trị…
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu và số liệu kế toán cách hợp lý;
- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời đúng tiến độ, kết quả kiểm kê hàng tháng, kỳ. Đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng (nếu có);
- Báo cáo số liệu định kỳ cho ban giám đốc.
- Các công việc khác được Ban Giám đốc giao;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng;
- Có chứng chỉ kế toán trưởng;
- Là người cẩn thận, trung thực, quyết đoán;
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek
