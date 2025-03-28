Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3A, Tòa D, CC Vinaconex 1, Ngõ 289, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm tổng thể các hoạt động của Phòng Kế toán;
- Thường xuyên kiểm tra và giám sát toàn bộ công việc của phòng để giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn;
- Điều phối dòng tiền để thực hiện các thủ tục thanh toán công nợ, lương, giải ngân….
- Kiểm duyệt tất cả các loại báo cáo: Thuế, tài chính, quản trị…
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu và số liệu kế toán cách hợp lý;
- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời đúng tiến độ, kết quả kiểm kê hàng tháng, kỳ. Đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng (nếu có);
- Báo cáo số liệu định kỳ cho ban giám đốc.
- Các công việc khác được Ban Giám đốc giao;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp chính quy Học việc tài chính, Kinh tế quốc dân… chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc tương đương.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng;
- Có chứng chỉ kế toán trưởng;
- Là người cẩn thận, trung thực, quyết đoán;

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Unitek

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P15D7 ngõ 11 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

