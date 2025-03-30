Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 88 - TT2 - KĐT Mới Văn Phú - Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán hàng ngày theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào hệ thống.

Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào hệ thống phần mềm kế toán.

Cân đối sổ sách kế toán, phát hiện và xử lý các sai sót.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định kế toán hiện hành.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng: Vlookup, Pivot Table,...)

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

