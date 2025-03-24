Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Giám sát hoạt động kế toán: Bao gồm theo dõi sát sao các nghiệp vụ kế toán, đảm bảo tính chính xác, tuân thủ quy định và hoàn thành đúng thời hạn.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh doanh: Hạch toán kịp thời các khoản thu, chi, mua bán, thanh toán, đầu tư,... phát sinh trong ngày theo đúng quy định kế toán.

Kiểm tra chứng từ: Rà soát tính hợp lệ, đầy đủ của các chứng từ thanh toán, hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh trong ngày.

Lập báo cáo tài chính: Lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu, có thể bao gồm báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

Tư vấn về thuế: Tư vấn cho các bộ phận khác về các vấn đề liên quan đến thuế phát sinh trong ngày hoặc trong tuần.

Quản lý quy trình thanh toán: Duyệt và xác nhận các yêu cầu thanh toán, xử lý hóa đơn và các khoản chi phí hàng ngày.

Giải quyết vấn đề kế toán: Xử lý các vấn đề kế toán phát sinh hàng ngày và cung cấp giải pháp cho các thách thức tài chính.

Theo dõi dòng tiền: Quản lý và theo dõi dòng tiền hàng ngày, đảm bảo sự cân đối giữa thu và chi.

Phân tích kết quả kinh doanh, xác định các điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.

Thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán: Hỗ trợ quá trình kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài theo yêu cầu.

Kết sổ các tài khoản kế toán: Kết sổ các tài khoản kế toán theo kỳ tháng, lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả và thực hiện thu hồi công nợ hiệu quả: Kiểm tra, đôn đốc, tham gia vào quá trình thu hồi công nợ và báo cáo kết quả cho Ban Lãnh đạo.

Lập kế hoạch ngân sách: Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách hàng tháng cho các bộ phận và dự án.

Kiểm tra báo cáo thuế: Kiểm tra và chuẩn bị các báo cáo thuế hàng tháng theo yêu cầu của cơ quan thuế. Nộp các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý hiệu quả các tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ. Kiểm kê, đánh giá lại tài sản hàng năm, hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ban Lãnh đạo Công ty.

Phối hợp với Phòng kế hoạch tài chính phân tích hiệu quả tài chính xây dựng hệ thống các chỉ tiêu và tỷ số tài chính; Phân tích đánh giá tình hình tài chính của công ty trên các mặt: hiệu quả hoạt động kinh doanh; hiệu qủa sử dụng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Phối hợp và hỗ trợ Phòng Đầu tư & IPO trong việc thực hiện các phương án huy động vốn cũng như cân đối nguồn vốn trong đơn vị mình phụ trách cũng như các đơn vị khác có liên quan.

Đánh giá và cập nhật quy trình kế toán: Xem xét và cập nhật lại các quy trình và hệ thống kế toán hàng năm để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán mới nhất

Yêu Cầu Công Việc

Từ 5 - 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, với ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ, Tài chính, Bất động sản hoặc các ngành liên quan.

Hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc và thực tiễn kế toán, bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế và kiểm toán nội bộ.

Hiểu biết về thị trường bất động sản, các mô hình kinh doanh bất động sản khác nhau và các vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản.

Hiểu biết về các ứng dụng công nghệ trong ngành bất động sản, chẳng hạn như phần mềm quản lý tài sản, nền tảng giao dịch trực tuyến và các công cụ phân tích dữ liệu.

Có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán như: Chứng chỉ CPA (Certified Public Accountant) hoặc CFA (Chartered Financial Analyst) ….

Kỹ năng phân tích: Thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu tài chính để đưa ra quyết định sáng suốt.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản với các bên liên quan khác nhau.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

Kỹ năng đàm phán các thỏa thuận có lợi cho công ty.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Xác định và giải quyết các vấn đề tài chính một cách hiệu quả.

Kỹ năng sử dụng công nghệ: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, bảng tính và các công cụ công nghệ khác.

Trung thực, liêm chính và có trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động và thay đổi nhanh chóng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ham học hỏi và cập nhật kiến thức mới về kế toán, bất động sản và công nghệ.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

