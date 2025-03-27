Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Tuiss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Villa D24 The Manor, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

A. Công tác tài chính:

- Trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình trích lập và sử dụng các quỹ dùng cho các kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh và Marketing...

- Giám sát, theo dõi các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của Công ty, giữ mối quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm bảo đảm cho Công ty thực hiện được nghĩa vụ đối với các nhà cung cấp và chủ đầu tư.

- Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của Công ty và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.

- Nghiên cứu, xây dựng, phân tích, đánh giá hoạt động tài chính của Công ty theo định kỳ.

B. Công tác kế toán:

- Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn.

- Cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, kịp thời và đầy đủ.

- Tổ chức, chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa. Đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.

- Báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty.

- Tư vấn các vướng mắc trong quá trình làm việc về Hợp đồng + Hồ sơ thanh toán/ quyết toán với KH, Hồ sơ bảo lãnh.

- Tính giá thành, hạch toán giá thành, tính giá bán Dự án, giá bán lẻ.

- Duyệt lệnh thanh toán ngân hàng của trụ sở, chi nhánh.

- Quản lý, đánh giá, đào tạo nhân sự phòng Kế toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

1. Trình độ/chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Kế toán, tài chính.

2. Nắm vững quy định pháp luật về tài chính, kế toán và pháp luật khác liên quan

3.Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng, quản lý phòng Kế toán, ưu tiên từng làm công ty sản xuất.

4. Yêu cầu khác: Độ tuổi từ 28-42 tuổi; Trung thực, trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Tuiss Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập từ 22-30 triệu/ tháng. Trả lương vào mùng 2 hàng tháng.

2. Được hỗ trợ xe ô tô Công ty đi công việc cần thiết; cấp trang thiết bị phục vụ công việc: Laptop, điện thoại....

3. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi hết thử việc và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

4. Tăng lương định kỳ hàng năm và đột xuất theo hiệu quả công việc.

5. Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển (lên Trưởng nhóm/ Trưởng phòng).

6. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, được hướng dẫn tận tình từ Trưởng bộ phận/ Ban giám đốc.

7. Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Tặng quà và tham gia các sự kiện sinh nhật, 8/3, 20/10, 1/6...; chế độ hiếu hỉ, ốm đau, thai sản; Thưởng Lễ Tết, thưởng năm theo hiệu quả kinh doanh; Cơ hội du lịch trong nước/ngoài nước hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tuiss Việt Nam

