Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền: Quản lý tài chính và khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với Công ty qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.
Chuẩn bị và phổ biến kế hoạch thực hiện trong tháng đến Phòng Kế toán.
Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế; Giảm thiểu các chi phí tồn kho; Kiểm soát tốt, tối ưu các chi phí mua sắm.
Quản lý và điều hành, xây dựng quy trình quy định phòng TCKT; Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo công việc; Chịu trách nhiệm trước BGĐ về hoạt động của Phòng Kế toán.
Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hoá đơn – chứng từ doanh nghiệp.
Thu thập, xử lý thông tin liên quan đến doanh thu, chi phí, lãi vay, thuế và các chi phí khác để tính toán lợi nhuận hay lỗ.
Tham mưu cho lãnh đạp về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.
Lập và trình bày báo cáo tài chính, hồ sơ kê khai thuế tháng/quý/năm.
Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nữ; độ tuổi từ 1990-198x. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán,...
Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở lĩnh vực y tế/phòng khám/nha khoa/thẩm mỹ hoặc 05 năm tại Công ty hoạt động trong lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
Có năng lực và nắm vững nghiệp vụ kế toán.
Am hiểu quy định, thông tư và văn bản thuế hiện hành.
Nghiệp vụ tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng Excel, phần mềm kế toán tốt.
Năng động, sáng tạo, cẩn thận, trung thực, giao tiếp tốt và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

