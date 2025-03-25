Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền: Quản lý tài chính và khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với Công ty qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.

Chuẩn bị và phổ biến kế hoạch thực hiện trong tháng đến Phòng Kế toán.

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế; Giảm thiểu các chi phí tồn kho; Kiểm soát tốt, tối ưu các chi phí mua sắm.

Quản lý và điều hành, xây dựng quy trình quy định phòng TCKT; Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo công việc; Chịu trách nhiệm trước BGĐ về hoạt động của Phòng Kế toán.

Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hoá đơn – chứng từ doanh nghiệp.

Thu thập, xử lý thông tin liên quan đến doanh thu, chi phí, lãi vay, thuế và các chi phí khác để tính toán lợi nhuận hay lỗ.

Tham mưu cho lãnh đạp về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.

Lập và trình bày báo cáo tài chính, hồ sơ kê khai thuế tháng/quý/năm.

Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.