Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ
- Hà Nội: Số 1, ngõ 31 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kế toán của nhà hàng.
Lập kế hoạch tài chính, ngân sách định kỳ (tháng, quý, năm) và kiểm soát việc thực hiện.
Đảm bảo hạch toán chính xác, minh bạch các khoản thu - chi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
Quản lý dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán và tối ưu hóa sử dụng vốn.
Theo dõi, kiểm soát công nợ với nhà cung cấp, đối tác, khách hàng.
Kiểm tra, đối soát doanh thu từ hệ thống bán hàng, đặt bàn, giao hàng.
Giám sát các khoản chi phí nguyên vật liệu, nhân sự, vận hành, marketing... đảm bảo hợp lý và tối ưu.
Phân tích các chỉ số tài chính để đề xuất giải pháp cải thiện lợi nhuận.
Lập và kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) đúng hạn.
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, kế toán, tài chính.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần thiết.
Xây dựng, hướng dẫn và giám sát quy trình kế toán trong nhà hàng.
Đào tạo, phân công công việc và đánh giá nhân sự trong bộ phận kế toán.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ
