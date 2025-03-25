Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Tổ chức quản lý điều hành toàn bộ hoạt động phòng Kế toán. Phân công công việc và hỗ trợ hướng dẫn các nhân viên trực thuộc ( quy mô công ty doanh thu 1 năm 50 tỉ)

Tổ chức lập BCTC, BC thuế tháng/ quý/ năm trình BGĐ

Làm việc với kiểm toán độc lập 1 năm 2 lần để ra BCTC kiểm toán.

Trực tiếp báo cáo lên BLĐ tình hình TCKT

Chịu trách nhiệm về BC bán hàng, BC tồn kho, hướng dẫn kịp thời chỉnh sửa sai sót

Tư vấn cho BLĐ các chính sách cần thiết liên quan đến công tác kế toán

Chịu trách nhiệm các BC của phòng Kế toán với BLĐ công ty

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, Sinh năm 72-88

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán, có chứng chỉ kế toán trưởng.

Có kinh nghiệm quyết toán thuế, làm BCTC hợp nhất tối thiểu 3 năm

Có kinh nghiệm hạch toán Thặng dư vốn cổ phần, Doanh thu tài chính cổ phiếu, đầu tư.....

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng phân tích và tham mưu

Quyền Lợi

Thu nhập = Lương cứng 18.000.000 - 22.000.000 + Thưởng

Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.

BHXH sau thử việc, hỗ trợ gửi xe miễn phí.

Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở

Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

