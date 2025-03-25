Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA
- Hà Nội: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Tổ chức quản lý điều hành toàn bộ hoạt động phòng Kế toán. Phân công công việc và hỗ trợ hướng dẫn các nhân viên trực thuộc ( quy mô công ty doanh thu 1 năm 50 tỉ)
Tổ chức lập BCTC, BC thuế tháng/ quý/ năm trình BGĐ
Làm việc với kiểm toán độc lập 1 năm 2 lần để ra BCTC kiểm toán.
Trực tiếp báo cáo lên BLĐ tình hình TCKT
Chịu trách nhiệm về BC bán hàng, BC tồn kho, hướng dẫn kịp thời chỉnh sửa sai sót
Tư vấn cho BLĐ các chính sách cần thiết liên quan đến công tác kế toán
Chịu trách nhiệm các BC của phòng Kế toán với BLĐ công ty
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán, có chứng chỉ kế toán trưởng.
Có kinh nghiệm quyết toán thuế, làm BCTC hợp nhất tối thiểu 3 năm
Có kinh nghiệm hạch toán Thặng dư vốn cổ phần, Doanh thu tài chính cổ phiếu, đầu tư.....
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng phân tích và tham mưu
Tại Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.
BHXH sau thử việc, hỗ trợ gửi xe miễn phí.
Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
