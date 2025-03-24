Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
- Hà Nội: Số 63 Lê Văn Lương (Toà nhà 319 Bộ Quốc Phòng), Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng kế toán
Thường xuyên tổ chức kiểm kê tài sản và dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc lợi ích của công ty.
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.
Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ
Phối hợp công việc của các kế toán viên có liên quan
Tính giá thành sản phẩm; bút toán thuế;
Đối chiếu công nợ với khách hàng - NCC - ngân hàng
Kiểm tra, rà soát lương, bảo hiểm nhân viên
Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản
Lập bảng cân đối kế toán; Xem xét báo cáo tài chính của công ty. Kiểm tra tính tuân thủ quy trình tài chính. Giám sát việc thực hiện các quy định về tài chính
Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định.
Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tiết giảm chi phí cho công ty
Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu, tư vấn cho các nhà lãnh đạo trong việc cung cấp lợi ích tài chính cho các công ty
Đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất các giải pháp thu hút vốn vào ngân sách của công ty
Phối hợp định kỳ với kế toán viên; lập báo cáo tài chính tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
Phối hợp với kế toán trưởng trình báo cáo tài chính trước lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan kiểm toán.
Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách
Lập dự báo dòng tiền, phân tích chi phí và đề xuất tiết kiệm
Phân tích chuyên sâu các chỉ số tài chính
Cung cấp số liệu cho các dự án, kế hoạch đặc biệt
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Không yêu cầu.
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word; Excel; Power Point), phần mềm Misa
Có tối thiều 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương được ưu tiên
Nắm chắc kiến thức chuyên môn. Có khả năng tư duy logic
Kỹ năng giao tiếp/ giải quyết vấn đề/ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.
Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe bản thân và gia đình đúng chính sách đãi ngộ của công ty.
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
Thu nhập từ 30.000.000 trở lên
Trưởng Phòng TC-KT có quyền hạn độc lập đối với các công việc liên quan tới kế toán, tài chính.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
