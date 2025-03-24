Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 63 Lê Văn Lương (Toà nhà 319 Bộ Quốc Phòng), Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng kế toán

Thường xuyên tổ chức kiểm kê tài sản và dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc lợi ích của công ty.

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.

Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ

Phối hợp công việc của các kế toán viên có liên quan

Tính giá thành sản phẩm; bút toán thuế;

Đối chiếu công nợ với khách hàng - NCC - ngân hàng

Kiểm tra, rà soát lương, bảo hiểm nhân viên

Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản

Lập bảng cân đối kế toán; Xem xét báo cáo tài chính của công ty. Kiểm tra tính tuân thủ quy trình tài chính. Giám sát việc thực hiện các quy định về tài chính

Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định.

Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tiết giảm chi phí cho công ty

Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu, tư vấn cho các nhà lãnh đạo trong việc cung cấp lợi ích tài chính cho các công ty

Đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất các giải pháp thu hút vốn vào ngân sách của công ty

Phối hợp định kỳ với kế toán viên; lập báo cáo tài chính tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Phối hợp với kế toán trưởng trình báo cáo tài chính trước lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan kiểm toán.

Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách

Lập dự báo dòng tiền, phân tích chi phí và đề xuất tiết kiệm

Phân tích chuyên sâu các chỉ số tài chính

Cung cấp số liệu cho các dự án, kế hoạch đặc biệt

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học chính quy, chuyên ngành Tài Chính - Kế Toán

Ngoại ngữ: Không yêu cầu.

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word; Excel; Power Point), phần mềm Misa

Có tối thiều 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương được ưu tiên

Nắm chắc kiến thức chuyên môn. Có khả năng tư duy logic

Kỹ năng giao tiếp/ giải quyết vấn đề/ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ xã hội theo nội quy, quy định của công ty (thăm hỏi, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết,…)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe bản thân và gia đình đúng chính sách đãi ngộ của công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Thu nhập từ 30.000.000 trở lên

Trưởng Phòng TC-KT có quyền hạn độc lập đối với các công việc liên quan tới kế toán, tài chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin