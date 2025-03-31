Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Trực tiếp chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và Quy định của Công ty.

Đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp để sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của Công ty.

Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty.

Thường xuyên tổ chức kiểm kê tài sản và dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc lợi ích của Công ty.

Xây dựng, thiết lập các quy trình, mẫu biểu liên quan đến hoạt động tài chính – kế toán.

Phối hợp công việc với phòng/ban khách trong công ty.

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.

Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ.

Trực tiếp kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu, chi, thanh toán theo đúng quy trình, trên nguyên tắc hợp pháp và đúng quy định của pháp luật và của công ty.

Hàng tuần kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho ban Giám đốc theo quy định.

Trực tiếp kiểm soát hệ thống dòng tiền, thu chi và báo cáo quỹ định kỳ theo quy định

Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định

Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác.

Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tiết giảm chi phí cho công ty.

Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu, tư vấn cho các nhà lãnh đạo trong việc cung cấp lợi ích tài chính cho các công ty.

Đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất các giải pháp thu hút vốn vào ngân sách của công ty.

Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kê toán của Công ty.

Cung cấp sổ sách, số liệu phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.

Đề xuất cải thiện những điểm chưa hợp lý trong xử lý công việc của nhân viên Kế toán.

Theo dõi hợp đồng kinh tế: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.

Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn, đảm bảo tối ưu hiệu quả công việc, phối hợp với bộ phận nhân sự tuyển dụng

Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận khác và Lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Kế toán – kiểm toán

Có chứng chỉ kế toán trưởng

Kiến thức nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, có kiến thức về tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng làm việc độc lập, phân tích và xử lý các vấn đề, bao quát vấn đề

Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

Kỹ năng tổng hợp thông tin và báo cáo

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan.

Kỹ năng xử lý vấn đề phát sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 20.000.000 – 25.000.000 ( tùy năng lực và kinh nghiệm )

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương

Hưởng các chế độ lương thưởng theo Quy định của công ty

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

Tháng hưởng 12 phép năm, thưởng thâm niên

Thưởng lễ, tết, sinh nhật

Ăn trưa tại Công ty

Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nhà hàng.

Thời gian làm việc : T2 – T6 : 8h30 – 17h30 / T7 : 8h30-12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO

