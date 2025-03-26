Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, điều hành công tác kế toán của Công ty;

Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công việc kế toán hàng ngày;

Giám sát việc thực hiện tuân thủ quy trình nghiệp vụ kế toán của Công ty;

Tổ chức ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chính xác, kịp thời.

Kiểm soát giá thành sản xuất, theo dõi và phân tích chi phí sản xuất để đề xuất các biện pháp tối ưu hóa.

Phối hợp với các bộ phận liên quan như sản xuất, mua hàng, kho … để đảm bảo dữ liệu kế toán chính xác, kịp thời.

Kiểm soát hàng tồn kho, thực hiện đối chiếu định kỳ, đảm bảo tính hợp lý và chính xác của số liệu kế toán.

Kiểm soát công nợ khách hàng, đôn đốc phòng KD thu hồi công nợ, xây dựng các chính sách công nợ cho khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ với phòng kinh doanh & các phòng ban khác để xây dựng kế hoạch ngân sách

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, các đối tác khác…

Thực hiện các báo cáo định kỳ: báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Có chứng chỉ Kế toán trưởng phù hợp với quy định điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty niêm yết

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên sâu về Thuế

Đã trải qua chủ trì tiếp đón ít nhất 1 đợt thanh tra, quyết toán thuế trong thời gian 5 năm gần đây

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ERP như Oracle, SAP, … Có hiểu biết và tư duy tốt về hệ thống

Kỹ năng quản lý, tổ chức công việc và thời gian tốt

Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn trọng

Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực công việc tốt

Quyết đoán trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

