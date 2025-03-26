Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
- Hà Nội: 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, điều hành công tác kế toán của Công ty;
Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công việc kế toán hàng ngày;
Giám sát việc thực hiện tuân thủ quy trình nghiệp vụ kế toán của Công ty;
Tổ chức ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chính xác, kịp thời.
Kiểm soát giá thành sản xuất, theo dõi và phân tích chi phí sản xuất để đề xuất các biện pháp tối ưu hóa.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như sản xuất, mua hàng, kho … để đảm bảo dữ liệu kế toán chính xác, kịp thời.
Kiểm soát hàng tồn kho, thực hiện đối chiếu định kỳ, đảm bảo tính hợp lý và chính xác của số liệu kế toán.
Kiểm soát công nợ khách hàng, đôn đốc phòng KD thu hồi công nợ, xây dựng các chính sách công nợ cho khách hàng.
Phối hợp chặt chẽ với phòng kinh doanh & các phòng ban khác để xây dựng kế hoạch ngân sách
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, các đối tác khác…
Thực hiện các báo cáo định kỳ: báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ Kế toán trưởng phù hợp với quy định điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty niêm yết
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên sâu về Thuế
Đã trải qua chủ trì tiếp đón ít nhất 1 đợt thanh tra, quyết toán thuế trong thời gian 5 năm gần đây
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ERP như Oracle, SAP, … Có hiểu biết và tư duy tốt về hệ thống
Kỹ năng quản lý, tổ chức công việc và thời gian tốt
Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn trọng
Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực công việc tốt
Quyết đoán trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI