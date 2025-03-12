Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Công ty thương mại 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Nội dung công việc:

- Chịu trách nhiệm chung việc quản lý toàn độ nghiệp vụ của bộ phận kế toán

- Theo dõi và báo cáo tình hình tài chính của công ty.

- Quản lý việc kê khai và nộp thuế đúng hạn.

- Quản lý, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong team kế toán.

- Đối ứng với kiểm toán, thanh tra thuế, hoàn thuế.

- Các nghiệp vụ kế toán khác.

Thời gian làm việc:

- 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)

- Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết.

Địa điểm làm việc: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học

- Có bằng Kế toán trưởng

- Nam/nữ, dưới 40 tuổi

- Trên 5 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng.

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán trưởng lại các công ty nước ngoài quy mô lớn.

- Kinh nghiệm đối ứng kiểm toán, thanh tra thuế, hoàn thuế

- Tiếng Anh lưu loát (cả kỹ năng nói và viết)

- Kỹ năng truyền đạt thông tin và kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu biết quy tắc Horensou trong công việc

- Có kỹ năng lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý team.

Ưu tiên:

Kinh nghiệm làm việc ở công ty tư vấn hoặc công ty thương mại.

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: ~ 50,000,000 VND (Gross)

Lương:

※Thương lượng dựa trên kinh nghiệm

Phúc lợi:

- Du lịch cùng công ty

- Thưởng lương tháng thứ 13.

- Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

- Phúc lợi từ Công Đoàn: Thưởng sinh nhật, Tết, Lễ

- Xét tăng lương mỗi năm một lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

