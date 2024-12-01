Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KDC Savico, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và quản lý kế hoạch tài chính, tham mưu Ban lãnh đạo Công ty về việc huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
Chủ động theo dõi và thực hiện việc thu hồi công nợ.
Định kỳ rà soát, xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán của Công ty.
Quản lý dòng tiền, tài sản và cân đối nguồn vốn hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản.
Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và tổng hợp số liệu kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.
Tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế và báo cáo thống kê theo quy định của Công ty và Pháp luật.
Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán viên chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
Kiểm soát các báo cáo thuế phải nộp hằng tháng, quý, năm. Thực hiện công tác quyết toán thuế với Cơ quan thuế.
Theo dõi hợp đồng kinh tế của Công ty từ khi ký, tạm ứng, thanh toán hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng. Kiểm duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong Chi nhánh Công ty đề nghị.
Theo dõi tài sản cố định, hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ và các nghiệp vụ kế toán khác.
Thiết lập và duy trì các quan hệ với các cơ quan hữu quan có liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty (các tổ chức tín dụng, ngân hàng, quỹ đầu tư....)
Giám sát các hoạt động liên quan đến kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, bảo hiểm tài sản.
Kiểm tra kiểm soát số liệu tất cả các phần hành kế toán.
Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ các chứng từ kế toán trước khi trình ban Giám đốc phê duyệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các trường Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính- Kế toán
Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty sản xuất, vận tải, logistics, xuất nhập khẩu
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng.
Có khả năng bao quát và sắp xếp công việc khoa học, hợp lý.
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, thái độ làm việc cẩn thận, nghiêm túc, nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc.
Biết Tiếng Anh là một lợi thế.
Kiến thức chuyên môn:
Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá;
Kỹ năng làm việc khoa học, chính xác và tập trung;
Có tư duy tổ chức và kỹ năng sắp xếp, điều hành công việc khoa học, hợp lý;
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp công việc tốt;
Chịu được áp lực công việc và có dự định gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm. Lương từ 25.000.000đ trở lên
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Có nhiều cơ hội thăng tiến, được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng.
Lương tháng 13 + thưởng các dịp lễ, tết...;.
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, năng động.
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

