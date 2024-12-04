Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần AR
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần AR

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần AR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84A Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, quản lý dòng tiền và công nợ, đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn
Kiểm soát hệ thống kế toán: kiểm tra và tối ưu hệ thống tài tài chính - kế toán, đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác
Lập báo cáo: thực hiện các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị, kiểm tra , rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán vơi cơ quan thuế
Quản lý tài sản: theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định và chính xác
Theo dõi hợp đồng kinh tế: kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình công ty
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng, ưu tiên từng làm tại các công ty phân phối và bán lẻ
Có bằng Kế toán trưởng
Tư duy phản biện tốt, cẩn thận, tỉ mỉ
Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tốt
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
BHXH full lương
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Luật lao động
Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau
Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm 50% tất cả sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần AR

Công ty Cổ phần AR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

