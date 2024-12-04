Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần AR
- Hồ Chí Minh: 84A Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, quản lý dòng tiền và công nợ, đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn
Kiểm soát hệ thống kế toán: kiểm tra và tối ưu hệ thống tài tài chính - kế toán, đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác
Lập báo cáo: thực hiện các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị, kiểm tra , rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán vơi cơ quan thuế
Quản lý tài sản: theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định và chính xác
Theo dõi hợp đồng kinh tế: kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình công ty
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng Kế toán trưởng
Tư duy phản biện tốt, cẩn thận, tỉ mỉ
Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tốt
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.
Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH full lương
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Luật lao động
Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau
Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm 50% tất cả sản phẩm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI