Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84A Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, quản lý dòng tiền và công nợ, đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn

Kiểm soát hệ thống kế toán: kiểm tra và tối ưu hệ thống tài tài chính - kế toán, đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác

Lập báo cáo: thực hiện các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị, kiểm tra , rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán vơi cơ quan thuế

Quản lý tài sản: theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định và chính xác

Theo dõi hợp đồng kinh tế: kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình công ty

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng, ưu tiên từng làm tại các công ty phân phối và bán lẻ

Có bằng Kế toán trưởng

Tư duy phản biện tốt, cẩn thận, tỉ mỉ

Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tốt

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

BHXH full lương

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Luật lao động

Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau

Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm 50% tất cả sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

