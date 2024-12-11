Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Anh Đăng Building, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành phòng kế toán

2. Lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

3. Kiểm tra và soát xét duyệt các chi phí

4. Điều hành cân đối dòng tiền, chi phí

5. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

6. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

7. Tham mưu cho ban Giám đốc các phương án, chính sách hiệu quả nhất về kế toán tài chính

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, có chứng chỉ kế toán trưởng

· Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương

· Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast, Misa

· Có kinh nghiệm báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền

· Đam mê, làm việc chăm chỉ, tổ chức tốt và đa nhiệm

· Khả năng đáp ứng thời hạn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận

· Thưởng theo năng lực

· Review mỗi năm

· Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin