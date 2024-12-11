Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Anh Đăng Building, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
1. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành phòng kế toán
2. Lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
3. Kiểm tra và soát xét duyệt các chi phí
4. Điều hành cân đối dòng tiền, chi phí
5. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
6. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
7. Tham mưu cho ban Giám đốc các phương án, chính sách hiệu quả nhất về kế toán tài chính
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, có chứng chỉ kế toán trưởng
· Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
· Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast, Misa
· Có kinh nghiệm báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền
· Đam mê, làm việc chăm chỉ, tổ chức tốt và đa nhiệm
· Khả năng đáp ứng thời hạn
· Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
· Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast, Misa
· Có kinh nghiệm báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền
· Đam mê, làm việc chăm chỉ, tổ chức tốt và đa nhiệm
· Khả năng đáp ứng thời hạn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH Thì Được Hưởng Những Gì
· Lương thỏa thuận
· Thưởng theo năng lực
· Review mỗi năm
· Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động
· Thưởng theo năng lực
· Review mỗi năm
· Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI