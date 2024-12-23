Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Posapp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 260/11 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

1. Kế toán:

- Kiểm soát, duyệt các chứng từ thu chi tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, đảm bảo các phiếu chi phải đầy đủ chứng từ đính kèm;

- Kiểm tra tính chính xác các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày trong sổ sách kế toán, cân đối các khoản thuế phải nộp.

- Lập và Kiểm soát toàn bộ các báo cáo thuế hàng tháng, quý năm theo quy định của cơ quan thuế.

2. Tài chính:

Phân tích, giải trình các khoản doanh thu và chi phí được ghi nhận trong các báo cáo, phân tích các biến động về tỷ lệ lợi nhuận, các chỉ tiêu khác trong báo cáo quy định….

Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra… các hoạt động về kế toán của các công ty, quan hệ với các tổ chức bên ngoài khác.

Phối hợp với các bộ phận vận hành sản phẩm để lập quy trình vận hành để đảm bảo thông suốt trong kinh doanh và hạn chế tối đa rủi ro cho công ty.

Đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát rủi ro của công ty, kịp thời cảnh báo ngay các rủi ro cho BGĐ và đưa ngay các biện pháp quản lý, tránh để hiện tượng xảy ra thất thoát mới đi xây dựng quy trình quản lý.

3. Các công việc khác:

- Hướng dẫn nhân viên về nghiệp vụ cũng như đào tạo các quy định của công ty và của bộ phận để đảm bảo nhân viên nắm chắc các quy định, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức lưu trữ tài liệu khoa học, tránh mất mát và tư vấn các hợp đồng đầu ra, đầu vào các công ty.

- Tìm hiểu các thông tư nghị định mới về lĩnh vực thuế, kinh doanh để thực hiện và kiểm soát.

- Xây dựng, soạn thảo sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định, quy chế, liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán.

- Có trách nhiệm bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm (Nếu có), đảm bảo cho người kế nhiệm thực hiện được tốt nhiệm vụ.

-Làm việc với bộ phận vận hành liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của phục vụ cho công việc kế toán hàng ngày và lên báo cáo.

-Làm việc với bộ phận hành chính nhân sự để cung cấp các thông tin phục vụ cho tài chính kế toán như lương, các văn bản pháp luật khác (ví dụ hợp đồng vay, hợp đồng lao động….)

- Làm việc với nhân viên và lãnh đạo tập đoàn về các báo cáo tài chính và các công việc liên quan

- Làm việc với kiểm toán (nếu có), cơ quan thuế, đối tác,....

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

- Có kinh nghiệm 03 năm làm kế toán trưởng.

- Nữ, tuổi 30t-37t.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8h00-17h30), sáng thứ 7 (8h00-12h00)

- Sự dụng thành thạo phần mềm kế toán.

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế.

- Khả năng làm việc trong môi trường áp lực

- Điều hành,quản trị toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của công ty. Quản lý đào tạo nội bộ cho các nhân viên trong văn phòng.

- Có khả năng làm việc theo nhóm trong các môi trường khác nhau.

- Trung thực thật thà, nghiêm túc trong công việc,ham học hỏi, thích nghiên cứu khám phá lĩnh vực mới

- Là người vui vẻ hòa đồng, có tính độc lập trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Posapp Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương dao động từ 20 triệu - 23 triệu (tùy theo năng lực)

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT…).

- Được tổ chức sinh nhật team buiding hàng tháng;

- Du lịch công ty hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Posapp

