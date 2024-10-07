Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 21 Triệu

Mức lương 20 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 245B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 21 Triệu

Tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định đúng khối lượng công tác kế toán nhằm thực hiện chức năng nhiện vụ của kế toán. Điều hành và kiểm soát hoạt động của bộ máy kế toán. Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, tài chính của công ty. Nghiên cứu và đưa ra các quy định tài chính Công ty Trực tiếp thực hiện và điều phối một số công tác mang tính sự vụ đặc biệt cho Ban giám đốc. Kiểm soát các chứng từ, chi phí hàng ngày trong phạm vi được phép Kiểm tra cân đối sổ chi tiết với sổ tổng hợp, bảng cân đối phát sinh các tài khoản. Lập bút toán điều chỉnh cần thiết về chi phí, doanh thu, các bút toán trích lập, phân bổ và kết chuyển. Làm việc với các cơ quan bên ngoài có liên quan với công việc của phòng kế toán. Chịu trách nhiệm trong việc quyết toán thuế hàng năm với Cơ quan thuế.- Tổ chức, phân công, tham gia tiếp nhận bàn giao các công việc, giấy tờ, sổ sách kế toán... Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát tất cả các phần việc hàng ngày của nhân viên trong bộ phận. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các báo cáo của nhân viên trong phòng. Chịu trách nhiệm giải quyết những vướng mắc của nhân viên trong phòng và những vướng mắc liên quan đến công việc của phòng kế toán với các bộ phận khác trong công ty khi nhân viên kế toán đảm nhận công việc này không giải quyết được. Hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu của lãnh đạo bộ phận hoặc lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 20 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tại các công ty IT, CNTT Ưu tiên sử dụng phần mềm kế toán Misa, SAP và các công cụ quản lý công việc. Hiểu biết sâu rộng về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS) Kỹ năng phân tích tài chính, lập báo cáo và thuyết trình tốt Khả năng quản lý, lãnh đạo và phát triển đội ngũ Tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Thưởng hiệu suất công việc, thưởng dự án, thưởng cuối năm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực công nghệ Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng trong môi trường IT hiện đại Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán và quản lý Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM

