Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAIKU LITTLE HANDS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý và giám sát hoạt động của phòng Kế toán theo đúng chuẩn mực Kế toán, quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Thực hiện và kiểm tra các công tác hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm. Kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về số liệu Kế toán – Thuế - Tài chính Chịu trách nhiệm giải trình, thuyết minh hồ sơ, số liệu thanh tra Thuế, Kiểm toán, ... và phối hợp giải trình các cuộc thanh kiểm tra của cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ, tài liệu thuộc trách nhiệm hoặc liên đới thuộc trách nhiệm phòng Kế toán. Lập kế hoạch và theo dõi hoạt động ngân sách hàng năm, hàng quý, hàng tháng. Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám Đốc Tham mưu cho Ban Giám Đốc về xây dựng hệ thống Quản lý Tài chính, Quy trình quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc tính kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm chung về việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu, sổ sách và số liệu Kế toán – Thuế - Tài chính của Công ty. Chịu trách nhiệm về tính bí mật của hồ sơ, chứng từ, tài liệu, sổ sách và số liệu Kế toán – Thuế - Tài chính của Công ty. Kiểm soát tình hình thực hiện các định mức chi phí và đề xuất những giải pháp tối ưu. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty

Quản lý và giám sát hoạt động của phòng Kế toán theo đúng chuẩn mực Kế toán, quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Thực hiện và kiểm tra các công tác hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.

Kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về số liệu Kế toán – Thuế - Tài chính

Chịu trách nhiệm giải trình, thuyết minh hồ sơ, số liệu thanh tra Thuế, Kiểm toán, ... và phối hợp giải trình các cuộc thanh kiểm tra của cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ, tài liệu thuộc trách nhiệm hoặc liên đới thuộc trách nhiệm phòng Kế toán.

Lập kế hoạch và theo dõi hoạt động ngân sách hàng năm, hàng quý, hàng tháng.

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám Đốc

Tham mưu cho Ban Giám Đốc về xây dựng hệ thống Quản lý Tài chính, Quy trình quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc tính kinh doanh của Công ty.

Chịu trách nhiệm chung về việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu, sổ sách và số liệu Kế toán – Thuế - Tài chính của Công ty.

Chịu trách nhiệm về tính bí mật của hồ sơ, chứng từ, tài liệu, sổ sách và số liệu Kế toán – Thuế - Tài chính của Công ty.

Kiểm soát tình hình thực hiện các định mức chi phí và đề xuất những giải pháp tối ưu.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính Có ít nhất 05 năm làm Kế toán tổng hợp trong đó có 03 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng; Có kinh nghiệm làm các công ty Nhật Bản hoặc công ty nước ngoài Thành thạo Tiếng Anh là một lợi thế; Thành thạo phần mềm kế toán Fast, Misa, ... Có kiến thức cập nhật về các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về Thuế; Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch tốt; Kỹ năng phân tích, báo cáo tốt; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Có ít nhất 05 năm làm Kế toán tổng hợp trong đó có 03 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng;

Có kinh nghiệm làm các công ty Nhật Bản hoặc công ty nước ngoài

Thành thạo Tiếng Anh là một lợi thế;

Thành thạo phần mềm kế toán Fast, Misa, ...

Có kiến thức cập nhật về các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về Thuế;

Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch tốt;

Kỹ năng phân tích, báo cáo tốt;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAIKU LITTLE HANDS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên)

- Đóng các chế độ BHXH, BHYT,... đầy đủ

- Phụ cấp: tiền xe, và ăn trưa tại công ty

- Thưởng, lễ tết

- Du lịch hàng năm (Team building, các hoạt động ngoại khóa)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAIKU LITTLE HANDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin