Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72B Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.

- Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.

- Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

- Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp;

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

- Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.

- Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế;

- Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;

- Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

- Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.

- Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.

- Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.

- Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.

- Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chính quy chuyên ngành Kế toán Có 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng MS Office tốt, đặc biệt Word và Excel, Quản lý cơ sở dữ liệu

- Định hướng công việc ổn định, lâu dài; đam mê trong công việc.

- Am hiểu luật, Thuế TNCN, Thuế TNDN, Thuế GTGT

- Tiếng Trung hoặc Anh lưu loát

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định Nhà nước

- Du lịch thường niên, tham gia các hoạt động: Team building, liên hoan hàng tháng quý, sinh nhật công ty, tất niên,.....

- Môi trường làm việc trẻ, vui vẻ, phát huy mọi khả năng của bản thân.

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE

