Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 304 An Dương Vương P4, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo cáo dòng tiền, doanh thu, chi phí, lãi lỗ dự án

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Tổng hợp công nợ khách hàng – nhà cung cấp

- Tổng hợp công nợ vay, công nợ trả

- Sổ Quỹ + ngân hàng + xác nhận chuyển khoản ....

- Hợp đồng mua vào, vay + góp vốn

- Quản lý phần mềm kế toán (Fast)

- Tổng hợp báo cáo tài chính (Tờ khai, bảng kê TNCN, GTGT, TNDN....)

- Bảng lương Bảo hiểm, hồ sơ nhân sự....)

- Hồ sơ thuế (hồ sơ thành lập, hồ sơ thay đổi, hóa đơn, hồ sơ chuyển nhượng vốn, hồ sơ đăng ký chế độ DN)

- Phối hợp xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, báo cáo và lưu trữ thông tin nội bộ.

- Định kỳ và đột xuất tổ chức công tác kiểm kê, tính toán và phản ánh đúng kết quả kiểm kê tài sản; Thực hiện đầy đủ và kịp thời các thủ tục để xử lý và hạch toán các khoản thừa thiếu, hư hỏng, mất mát tài sản của Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát tình hình tổng hợp các số liệu để lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê định kỳ; Báo cáo doanh thu, xác định kết quả kinh doanh, các khoản phải nộp ngân sách.

- Kiểm tra việc tính toán giá thành sản phẩm và chi phí quản lý, chi phí lưu thông, doanh thu về tiêu thụ sản phẩm và các khoản thu chi khác của Công ty để xác định kết quả tài chính.

- Theo dõi, kiểm tra việc thanh toán đúng số tiền và đúng thời hạn của các khoản tiền lãi, tiền vay cho các tổ chức tín dụng; các khoản phải trả cho nhà cung cấp và đôn đốc thu hồi các khoản công nợ phải thu của khách hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

- Chuẩn bị và phục phục công tác quyết toán thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/kế toán/kiểm toán. - Có bằng/chứng chỉ Kế toán trưởng. - Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm Kế toán trưởng ở các Công ty xây dựng..... - Có kinh nghiệm đối ứng thanh tra thuế. - Có kinh nghiệm về báo cáo quyết toán thuế, hoàn thuế, tham mưu cho Ban giám đốc về Luật thuế và Hệ thống kế toán Việt Nam. - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dụng trong công việc. - Không ngại làm việc ngoài giờ. Ưu tiên có tố chất xử lý tình huống, đam mê công việc, cầu tiến, ham học hỏi và muốn gắn bó lâu dài với công ty.

-Giới tính: Nam- Nữ -Ưu tiên độ tuổi từ : 35 – 50

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng và phụ cấp: -Mức lương: 20 triệu –> 30 triệu đồng. -Phụ cấp: Đi công tác, điện thoại...

Quyền lợi theo nội quy lao động: • BHXH, BHTN, BHYT (theo chế độ nhà nước) • Lương tháng 13, thưởng cuối năm • Đánh giá Lương hàng năm và tăng lương sớm theo năng lực • Thưởng các ngày lễ... • Thưởng thâm niên, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin