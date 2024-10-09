Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/10/2024
CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tản Đà, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Đảm nhiệm các công việc có liên quan đến nghiệp vụ kế toán: quyết toán thuế, báo cáo thuế (TNCN, TNDN, VAT, hóa đơn), báo cáo tài chính doanh thu theo quy định của Nhà Nước.
-Thực hiện cânđối kế toán, kiểm tra hóa đơn, chứng từ, thẽo dõi thu chi, định khoản,...
-Trực tiếp phụ trách công tác giao dịch với đối tác là Ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng,... các cơ quan nhà nước liên quan.
-Tính lương + bảo hiểm cho nhân viên
-Kiểm tra sổ sách, tài liệu, hợp đồng đối tác và làm báo cáo theo quy định
-Hướng dẫn, quản lý, theo dõi hoạt động trong phòng khám

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sử dụng các phần mềm kế toán (MISA, Fast...) thành thạo
-Có kiến thức tốt về thuế, hiểu biết về hồ sơ quốc tế, hợp đồng thương mại quốc tế
-Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tốt (biết tiếng Trung là một lợi thế)
-Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán
- Có khả năng quản lý thời gian, công việc, nhân sự hiệu quả
-Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác

Tại CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE Thì Được Hưởng Những Gì

-Cơ sở vật chất đầy đủ hỗ trợ cho công việc.
-Có phụ cấp xăng xe, ăn trưa, giữ xe
-Các chế độ phúc lợi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ngày nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết đầy đủ theo quy định.
-Tổ chức liên hoan, hoạt động vào dịp sinh nhật và Lễ Tết
-Lương thưởng tháng 13 theo doanh thu
-Được rèn luyện thêm nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng quản lý khác trong quá trình làm việc
-Có cơ hội thăng tiến cao khi hoàn thành tốt các công việc được giao
-Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 86 TẢN ĐÀ, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

