Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tản Đà, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Đảm nhiệm các công việc có liên quan đến nghiệp vụ kế toán: quyết toán thuế, báo cáo thuế (TNCN, TNDN, VAT, hóa đơn), báo cáo tài chính doanh thu theo quy định của Nhà Nước.

-Thực hiện cânđối kế toán, kiểm tra hóa đơn, chứng từ, thẽo dõi thu chi, định khoản,...

-Trực tiếp phụ trách công tác giao dịch với đối tác là Ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng,... các cơ quan nhà nước liên quan.

-Tính lương + bảo hiểm cho nhân viên

-Kiểm tra sổ sách, tài liệu, hợp đồng đối tác và làm báo cáo theo quy định

-Hướng dẫn, quản lý, theo dõi hoạt động trong phòng khám

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sử dụng các phần mềm kế toán (MISA, Fast...) thành thạo

-Có kiến thức tốt về thuế, hiểu biết về hồ sơ quốc tế, hợp đồng thương mại quốc tế

-Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tốt (biết tiếng Trung là một lợi thế)

-Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán

- Có khả năng quản lý thời gian, công việc, nhân sự hiệu quả

-Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác

Tại CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE Thì Được Hưởng Những Gì

-Cơ sở vật chất đầy đủ hỗ trợ cho công việc.

-Có phụ cấp xăng xe, ăn trưa, giữ xe

-Các chế độ phúc lợi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ngày nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết đầy đủ theo quy định.

-Tổ chức liên hoan, hoạt động vào dịp sinh nhật và Lễ Tết

-Lương thưởng tháng 13 theo doanh thu

-Được rèn luyện thêm nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng quản lý khác trong quá trình làm việc

-Có cơ hội thăng tiến cao khi hoàn thành tốt các công việc được giao

-Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

