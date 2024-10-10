Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 28 Triệu

Mức lương 22 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán của công ty. Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù của ngành Y tế Quản lý, kiểm soát tài sản, hàng hóa, công nợ của công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của công ty. Chuẩn bị, lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật. Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách tài chính, kế hoạch kinh doanh của công ty. Hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo nhân viên kế toán trong công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về luật kế toán, thuế, luật lao động và các văn bản pháp quy liên quan. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế là một lợi thế Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán Misa, Excel, các phần mềm văn phòng. Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, lập báo cáo. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm / Y tế / Công nghệ sinh học.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 22tr-28tr (LCB+ thưởng doanh số) Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát hàng năm. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES

