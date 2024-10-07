Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đồng Tâm PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập BCTC Công ty mẹ, Hợp nhất báo cáo tài chính toàn Tập đoàn đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kịp thời, chính xác.

2. Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra... các hoạt động về kế toán của công ty; kê khai thuế cá nhân...

3. Theo dõi đầu tư các mảng kinh doanh của công ty. Kiểm soát và đối chiếu số liệu với kế toán của các công ty thành viên/ công ty liên kết.

4. Giao dịch, theo dõi vay và cho vay trong nội bộ tập đoàn, với đối tác ngoài

5. Hỗ trợ thủ tục tăng vốn, giảm vốn, thành lập, giải thể, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, các việc liên quan khi có phát sinh ...

6. Xây dựng, vận hành hệ thống BCQT phản ánh đầy đủ, kịp thời phục vụ các mục đích quản trị của Lãnh đạo doanh nghiệp; Phổ biến, cập nhật chính sách thuế, hỗ trợ các đơn vị trong việc giải đáp các thắc mắc về các chính sách thuế.

7. Đảm bảo ghi nhận thông tin kế toán đúng, đủ, kịp thời các giao dịch phát sinh thanh quyết toán các khoản thu, chi của tập đoàn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/ Nữ, tuổi từ 30 – 45

– Trình độ Đại học các chuyên ngành Kế toán, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính,...

– Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý kế toán Tập đoàn, quản lý hệ thống Công ty mẹ – con.

– Lập, kiểm soát báo cáo tài chính hợp nhất tập đoàn theo VAS, IFRS

– Ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành vật liệu xây dựng, kiến thức ERP – SAP.

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P)

– Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,...

– Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến

– Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)

– Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 ... đầy đủ theo Luật định

– Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV

– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật), ...

– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, HRM, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm PROFIT500 TOP CÔNG TY

