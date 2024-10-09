Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Đường 65, Phường Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Lập báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất (chưa kiểm toán/kiểm toán) chính xác, đúng thời hạn, theo đúng yêu cầu của cấp trên và các bên liên quan.

- Lập các báo cáo thuế chính xác, đúng thời hạn theo đúng yêu cầu của các quy định hiện hành.

- Hạch toán ghi nhân chi phí lương, các bút toán cuối kỳ phục vụ công tác đóng sổ. Kiểm soát, theo dõi, ghi nhận chi phí giá vốn.

- Kiểm tra & đảm bảo chứng từ, hồ sơ kế toán được tập hợp, lưu trữ đầy đủ & đúng theo quy định thuế hiện hành/quy định của Công ty.

- Soát xét, hướng dẫn các kế toán thuộc phần hành chi tiết.

- Đảm bảo công tác đóng sổ kế toán theo đúng quy trình, quy định.

- Thực hiện theo dõi, cập nhật, bổ biến kịp thời các thông tin văn bản hướng dẫn mới về chế độ kế toán/thuế.

- Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cho đơn vị kiểm toán, cơ quan thuế theo yêu cầu.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học

- Chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm làm việc ở vị trí tương đương; ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Sản xuất Cơ khí, Thép,...

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng; sử dụng tốt excel (bắt buộc); sử dụng tốt các phần mềm kế toán (Misa, Fast, Vacom, Bravo...)

- Khả năng giao tiếp tốt với các phòng ban, đối tác.

Tại CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ cơm trưa, Chi phí giữ xe

- Được xem xét tăng lương mỗi năm

- Thời gian làm việc: 8 giờ - 17 giờ, thứ 2 đến sáng Thứ 7

- Được du lịch cùng công ty

- Thưởng tháng 13, thưởng KPI, hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL

