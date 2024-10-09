Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86 Đường 65, Phường Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Lập báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất (chưa kiểm toán/kiểm toán) chính xác, đúng thời hạn, theo đúng yêu cầu của cấp trên và các bên liên quan.
- Lập các báo cáo thuế chính xác, đúng thời hạn theo đúng yêu cầu của các quy định hiện hành.
- Hạch toán ghi nhân chi phí lương, các bút toán cuối kỳ phục vụ công tác đóng sổ. Kiểm soát, theo dõi, ghi nhận chi phí giá vốn.
- Kiểm tra & đảm bảo chứng từ, hồ sơ kế toán được tập hợp, lưu trữ đầy đủ & đúng theo quy định thuế hiện hành/quy định của Công ty.
- Soát xét, hướng dẫn các kế toán thuộc phần hành chi tiết.
- Đảm bảo công tác đóng sổ kế toán theo đúng quy trình, quy định.
- Thực hiện theo dõi, cập nhật, bổ biến kịp thời các thông tin văn bản hướng dẫn mới về chế độ kế toán/thuế.
- Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cho đơn vị kiểm toán, cơ quan thuế theo yêu cầu.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm làm việc ở vị trí tương đương; ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Sản xuất Cơ khí, Thép,...
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng; sử dụng tốt excel (bắt buộc); sử dụng tốt các phần mềm kế toán (Misa, Fast, Vacom, Bravo...)
- Khả năng giao tiếp tốt với các phòng ban, đối tác.

Tại CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ cơm trưa, Chi phí giữ xe
- Được xem xét tăng lương mỗi năm
- Thời gian làm việc: 8 giờ - 17 giờ, thứ 2 đến sáng Thứ 7
- Được du lịch cùng công ty
- Thưởng tháng 13, thưởng KPI, hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL

CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: lô A11, Đường dọc 2, KCN Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

