Tuyển Kế toán trưởng Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng kế toán.

2. Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ.

3. Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm ngắn hạn - dài hạn để đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc.

4. Phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách ngắn và dài hạn.

5. Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty.

6. Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí...

7. Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.

8. Quản lý và đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

9. Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế,... các hoạt động về tài chính, kế toán của công ty.

10. Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho tài chính - kế toán.

11. Xây dựng, soạn thảo, sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định, quy chế....liên quan đến nghiệp vụ tài chính - kế toán.

12. Cập nhật các quy định pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Kế toán

2. Có chứng chỉ kế toán trưởng

3. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm thành thạo sử dụng phần mềm kế toán FAST.

4. Là người năng động, chịu được áp lực công việc, có khả năng cống hiến và làm việc nhóm tốt.

5. Hiểu biết sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hàng tín dụng và các chính sách tài chính hiện hành

6. Chuyên môn về Chủ đầu tư bất động sản

7. Năng động, luôn trau dồi kiến thức chuyên môn. Thích nghi tốt với môi trường làm việc và văn hoá công ty.

Tại Tập Đoàn Sen Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + Trợ cấp cơm trưa + Thưởng... Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và chính sách theo quy định. Các chính sách và chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Sen Group

