Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ Phần Helen Care
- Hồ Chí Minh: 6A Phạm Đình Toái, Q3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Chịu trách nhiệm về hoạt động Kế toán – Kiểm toán chung của Công ty;
Kiểm soát các tài khoản của Công ty. Tập hợp chứng từ, hạch toán, theo dõi, lập và hợp nhất Báo cáo Tài chính;
Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu và làm việc với cơ quan thuế;
Thiết lập hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị. Xây dựng các quy chế, quy định về tài chính kế toán phù hợp với luật pháp và thực tiễn của Công Ty;
Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán;
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty;
Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến Kế toán, Tài chính; Tham mưu cho BGĐ về việc hoàn thiện hệ thống quản lý Tài chính – Kế toán;
Tiếng Anh căn bản có thể đọc, hiểu và trả lời email cho đối tác nước ngoài Đức, Thụy Sỹ, Thái Lan,...;
Phối hợp các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Kế toán Doanh nghiệp, Kiểm toán;
Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí Kế toán trưởng; Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ
Giao tiếp tiếng anh trực tiếp với đối tác nước ngoài
Có kiến thức/kỹ năng, am hiểu về nghiệp vụ kế toán, chuẩn mực kế toán. Thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị định, luật liên quan đến tổ chức tài chính kế toán, thuế,...
Khả năng giao tiếp tốt, tự tin và hòa đồng với đồng nghiệp;
Kỹ năng lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt.
Tại Công ty Cổ Phần Helen Care Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Helen Care
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
