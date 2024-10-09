Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Chịu trách nhiệm về hoạt động Kế toán – Kiểm toán chung của Công ty; Kiểm soát các tài khoản của Công ty. Tập hợp chứng từ, hạch toán, theo dõi, lập và hợp nhất Báo cáo Tài chính; Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu và làm việc với cơ quan thuế; Thiết lập hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị. Xây dựng các quy chế, quy định về tài chính kế toán phù hợp với luật pháp và thực tiễn của Công Ty; Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán; Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty; Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến Kế toán, Tài chính; Tham mưu cho BGĐ về việc hoàn thiện hệ thống quản lý Tài chính – Kế toán; Tiếng Anh căn bản có thể đọc, hiểu và trả lời email cho đối tác nước ngoài Đức, Thụy Sỹ, Thái Lan,...; Phối hợp các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Chịu trách nhiệm về hoạt động Kế toán – Kiểm toán chung của Công ty;

Kiểm soát các tài khoản của Công ty. Tập hợp chứng từ, hạch toán, theo dõi, lập và hợp nhất Báo cáo Tài chính;

Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu và làm việc với cơ quan thuế;

Thiết lập hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị. Xây dựng các quy chế, quy định về tài chính kế toán phù hợp với luật pháp và thực tiễn của Công Ty;

Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán;

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty;

Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến Kế toán, Tài chính; Tham mưu cho BGĐ về việc hoàn thiện hệ thống quản lý Tài chính – Kế toán;

Tiếng Anh căn bản có thể đọc, hiểu và trả lời email cho đối tác nước ngoài Đức, Thụy Sỹ, Thái Lan,...;

Phối hợp các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.