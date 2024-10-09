Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 170 đường 3/2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ theo tuần, theo tháng, theo quý, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty và các báo cáo giải trình chi tiết cho Ban Giám đốc. Quản lý và theo dõi các nghiệp vụ kế toán hàng ngày như thu, chi, thanh toán công nợ, và quản lý quỹ tiền mặt. Quản lý hàng hóa xuất, nhập, tồn Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Phân tích báo cáo tài chính để đưa ra các nhận định và đề xuất cho Ban Giám đốc, đặc biệt là các báo cáo liên quan đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến thuế, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề thuế và tài chính. Kiểm tra báo cáo thuế, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính hằng năm gửi cho cơ quan thuế. Thực hiện việc quyết toán thuế. Đảm bảo việc tính toán và nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế khác đúng hạn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kim hoàn là một lợi thế. Nắm chắc nghiệp vụ kế toán. Am hiểu các quy định pháp luật về thuế, tài chính, kế toán. Yêu cầu ứng viên đã có kinh nghiệm quyết toán thuế. Giới tính: Nữ; Trung thực, Độ tuổi từ 30 tuổi - 40 tuổi Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả Hiểu biết về kiểm soát nội bộ và quy trình tài chính của doanh nghiệp. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 12-15 triệu. Có chế độ khen thưởng nếu thực hiện tốt công việc. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. ĐI LÀM NGAY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE

