Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH BTASKEE
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty TNHH BTASKEE

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH BTASKEE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trần Não

- An Khánh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức bộ máy kế toán, phân công công việc, luân chuyển, kiểm tra trước khi trình ký ban giám đốc chứng từ kế toán; Đảm bảo số liệu kế toán phản ánh đúng và kịp thời; Báo cáo định kỳ về tính hình tài chính bao gồm báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, theo nhu cầu quản trị; Kê khai và nộp thuế đúng hạn và đầy đủ; Lập hồ sơ, chứng từ, tham gia vào hoạt động quyết toán thuế định kỳ; Lưu trữ hồ sơ kế toán (file mềm và chứng từ gốc) theo quy định của Nhà nước; Thường xuyên thực hiện sao lưu dự phòng; Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho công ty & theo dõi tình hình thực hiện; Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty; Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với tài sản của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn (Tài sản cố định, Tiền, Tồn kho, Trang thiết bị...); Kiểm soát báo cáo tài chính của các công ty đơn vị, công ty thành viên; Xây dựng quy trình thanh quyết toán nội bộ đảm bảo theo quy định pháp luật; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính; Hoàn thành các công việc được giao khác theo yêu cầu của Giám Đốc Điều Hành.
Tổ chức bộ máy kế toán, phân công công việc, luân chuyển, kiểm tra trước khi trình ký ban giám đốc chứng từ kế toán;
Đảm bảo số liệu kế toán phản ánh đúng và kịp thời;
Báo cáo định kỳ về tính hình tài chính bao gồm báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, theo nhu cầu quản trị;
Kê khai và nộp thuế đúng hạn và đầy đủ;
Lập hồ sơ, chứng từ, tham gia vào hoạt động quyết toán thuế định kỳ;
Lưu trữ hồ sơ kế toán (file mềm và chứng từ gốc) theo quy định của Nhà nước;
Thường xuyên thực hiện sao lưu dự phòng;
Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho công ty & theo dõi tình hình thực hiện;
Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty;
Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với tài sản của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn (Tài sản cố định, Tiền, Tồn kho, Trang thiết bị...);
Kiểm soát báo cáo tài chính của các công ty đơn vị, công ty thành viên;
Xây dựng quy trình thanh quyết toán nội bộ đảm bảo theo quy định pháp luật;
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính;
Hoàn thành các công việc được giao khác theo yêu cầu của Giám Đốc Điều Hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm với vị trí Kế toán trưởng; Ưu tiên đã từng làm việc tại các công ty startup, công nghệ, thương mại; Tốt nghiệp các khối ngành về Tài chính - Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan; Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực Tài chính Kế toán; Nắm vững nghiệp vụ hạch toán kế toán; Có kinh nghiệm làm việc với kiểm toán, cơ quan chức năng, cơ quan thuế; Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp; Có tính chủ động cao; Kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo phân tích; Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán MISA; Có laptop cá nhân.
Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm với vị trí Kế toán trưởng;
Ưu tiên đã từng làm việc tại các công ty startup, công nghệ, thương mại;
Tốt nghiệp các khối ngành về Tài chính - Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan;
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực Tài chính Kế toán;
Nắm vững nghiệp vụ hạch toán kế toán;
Có kinh nghiệm làm việc với kiểm toán, cơ quan chức năng, cơ quan thuế;
Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp;
Có tính chủ động cao;
Kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo phân tích;
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán MISA;
Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với kinh nghiệm và năng lực; Lương 13 tháng lương; Đánh giá năng lực 2 lần/năm; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định pháp luật; Số ngày phép năm: 12 ngày/năm; Làm việc tại nhà: 3 ngày/tháng; Tham gia các hoạt động thể thao của Công ty tổ chức, Nghỉ dưỡng, team building; Quyền lợi ưu việt: Nhận 10h/tháng dịch vụ chăm sóc nhà cửa qua Btaskee, giúp bạn có thời gian ưu tiên việc thư giãn và chăm sóc bản thân để tái tạo sức lao động;
Mức lương cạnh tranh phù hợp với kinh nghiệm và năng lực;
Lương 13 tháng lương;
Đánh giá năng lực 2 lần/năm;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định pháp luật;
Số ngày phép năm: 12 ngày/năm;
Làm việc tại nhà: 3 ngày/tháng;
Tham gia các hoạt động thể thao của Công ty tổ chức, Nghỉ dưỡng, team building;
Quyền lợi ưu việt: Nhận 10h/tháng dịch vụ chăm sóc nhà cửa qua Btaskee, giúp bạn có thời gian ưu tiên việc thư giãn và chăm sóc bản thân để tái tạo sức lao động;
Quyền lợi ưu việt:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BTASKEE

Công ty TNHH BTASKEE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20 Hẻm 284/25 Lý Thường Kiệt, Phường 14

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

